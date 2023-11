Serie A1 femminile, niente rivincita per l'Allianz Vero Volley: Conegliano passa in quattro set

Il match tra l'Allianz Vero Volley Milano e Prosecco Doc Imoco Conegliano era stata presentata come la partita dei record nonchè come una possibili rivincita di quanto avvenuto in Supercoppa non più tardi una settimana fa. Ma per le ragazze di Marco Gaspari, sostenute da oltre dodicimila persone (così tante non si erano mai viste nella storia del volley femminile italiano in un match singolo), nemmeno questa volta è stata quella buona. Le campionesse d'Italia, dopo aver perso il primo set ai dettagli, hanno reagito in maniera veemente, dimostrandosi più squadra e replicando il risultato del Modigliani Forum,

C'è ancora molta distanza - e il campo lo ha ancora una volta dimostrato - tra le due compagini, che comunque daranno vita, c'è da scommettere, ad un duello che durerà tutta la stagione nelle varie competizioni. Una di queste potrebbe essere anche la Champions League, che vedrà le rosa affrontare giovedì 9 novembre a Monza le serbe dell'OK Jedinstvo Stara Pazova.

La partita

Gaspari sceglie Orro-Egonu, Heyrman-Candi , Sylla-Daalderop , libero Castillo.

Si parte ed è subito grande spettacolo: Egonu colpisce per il 9-7, Haak a muro pareggia subito (10-10). Ace di Candi per il 13-10 con il vantaggio che si raddoppia con Heyrman che fa centro alla medesima maniera (20-14). L'ingresso di Robinson Cook infonde nuove speranze alle venete, che stoppa le attaccanti milanesi e riapre di fatto la contesa (23-21). Due set point Milano con Egonu (24-22). L'opposta dapprima fallisce il primo, poi riesce ad approfittare di una carambola avversaria e porta la sua squadra avanti.

Mai stuzzicare il can che dorme, si dice in gergo. Così Plummer colpisce a muro per il 3-6. Conegliano allunga (7-12), ma Orro riduce il distacco (10-13). Le speranze di recupero sembrano concretizzarsi con Sylla (12-13), ma Fahr, sempre a muro, fa la voce grossa ed indirizza il match (14-17). Le pantere riescono a contenere la rabbiosa reazione delle padrone di casa grazie a Cook (18-22); il conto verrà chiuso proprio dalla statunitense per il 18-25 conclusivo.

Plummer è protagonista anche in avvio di terzo set (7-11), Egonu trova un break significativo riportando le rosa pressochè a contatto (14-15). Santarelli azzecca però nuovamente i cambi: entrano De Kruijf e Gennari e il muro dell'olandese fa 16-21. Wolosz rifinisce al meglio per Haak e per l'Allianz Vero Volley poco o nulla c'è da fare (20-25).

Si torna in campo con Plummer che prova subiuto a fuggire (4-6), a riprenderla è la neoentrata Bajema (6-6). Fuoco di paglia perchè l'intensità di gioco messa in campo dalle pantere è a dir poco vertiginoso (8-15). Sale in cattedra Cook, che con un terribile ace fa 10-20 (l'americana verrò giudicata MVP con 17 punti, di cui 2 a muro e uno in battuta con il 47% di efficacia offensiva). Chiude un errore di Malual. Al Forum non resta che applaudire.

I commenti dei protagonisti

Al termine della partita parla una delusa Myriam Sylla: "Oggi un po’ dolce amaro: amaro per il risultato ma dolce per la risposta del pubblico. Com’è stato giocare al Forum? È stato bellissimo vederlo così pieno. Ci hanno veramente abbracciato e sostenuto. Credo e spero ci sia stato per un po’ un bello spettacolo. Purtroppo poi siamo venute meno, ma comunque è stato bello e ho un bel ricordo. Sulla partita di oggi, abbiamo iniziato sicuramente col piede giusto. Poi però è calata l’attenzione e il focus nel fare alcune cose: questo non basta per vincere".

Tabellino

Allianz Vero Volley Milano - Prosecco Doc Imoco Conegliano 1-3 (25-23; 18-25; 20-25, 15-25)

Allianz Vero Volley Milano: Sylla 11, Daalderop 4, Orro 5, Egonu 17, Heyrman 5, Candi 4, Castillo (L), Parrocchiale, Bajema 3, Rettke 4, Malual. Non entrate: Prandi, Folie, Cazaute (L). All. Gaspari.

Prosecco Doc Imoco Conegliano: Squarcini 4, Wolosz, Plummer 13, Fahr 16, Haak 18, Robinson-Cook 17, De Gennaro (L), Gennari 1, De Kruijf 1, Bardaro. Non entrate: Lubian (L), Piani, Bugg, Lanier. All. Santarelli.

NOTE

Arbitri: Cappello Gianluca, Vagni Ilaria

Spettatori: 12562

Durata set: 30', 24', 27', 23'; Tot: 1h44'

Allianz Vero Volley Milano: battute vincenti 5, battute sbagliate 11, muri 8, errori 28, attacco 33%

Prosecco Doc Imoco Conegliano: battute vincenti 6, battute sbagliate 13, muri 12, errori 25, attacco 44%

MVP: Kelsey Robinson-Cook (Prosecco Doc Imoco Conegliano)

Impianto: Mediolanum Forum - Assago (Mi)