LVST 2023: Vero Volley Milano d'Argento a San Benedetto del Tronto, Casalmaggiore vince in rimonta la Supercoppa Italiana

Svanisce ad un passo dal trofeo il sogno della Vero Volley Milano di Sand Volley 4X4 di brindare, nella prima tappa del Lega Volley Summer Tour 2023, alla vittoria della Supercoppa Italiana. Ad infliggere alle milanesi l'unica sconfitta del weekend sulla spiaggia di San Benedetto del Tronto è ancora una volta, come la passata stagione nella stessa competizione, la Stabili Casalmaggiore. Dopo aver vinto il primo set con carattere e qualità al fotofinish (15-13), le ragazze guidate da Luca Bucaioni non sono riuscite ad approcciare con la stessa lucidità il secondo, dominato nel prologo da Casalmaggiore (7-0), brava poi a gestire fino alla fine il vantaggio (15-7) e pareggiare i conti. Nel terzo e decisivo gioco è stato l'equilibrio a farla da padrone, con le fiammate di Traballi e Fiesoli in attacco e le difese di Negretti a spingere la Vero Volley e Zago e Michieletto a rispondere per le avversarie. Un break delle casalasche nel finale, però, è risultato lo spartiacque del confronto, utile a regalare alla squadra di Cristiano Lucchi ai vantaggi (16-14) la 17esima edizione della Supercoppa Italiana.

Per Milano la prima tappa dell'edizione 2023 della manifestazione estiva organizzata dalla Lega Volley Femminile, che proseguirà a Riccione (8-9 luglio), per la 23esima Coppa Italia, chiudendo a Lignano Sabbiadoro (15-16 luglio), per il 28esimo Campionato Italiano, i due titoli che la Vero Volley ha vinto nel 2022, si conclude comunque in maniera soddisfacente. Le due vittorie nel Girone A di sabato, rispettivamente firmate contro Brescia e Vallefoglia per 2-0, che hanno garantito l'accesso diretto alla Semifinale di questa mattina, nella quale la Vero Volley ha battuto Lecco 2-0, sono la dimostrazione che la stagione sulla sabbia può regalare ancora grandi sodddisfazioni.

LE DICHIARAZIONI POST PRIMA TAPPA - VIDEO

Beatrice Negretti (libero Vero Volley Milano Sand Volley): "Dispiace aver perso l'occasione di conquistare il trofeo proprio sul più bello. Siamo state protagoniste di un ottimo cammino in questo weekend e sono certa che abbiamo grandi margini di miglioramento in vista dei prossimi due appuntamenti in calendario. Lavoreremo sodo in settimana per farci trovare pronte già a Riccione fra una settimana, visto che non avevamo avuto tanto tempo per preparare questo impegno. Cosa ci è mancato? Abbiamo commesso qualche errore di troppo nel secondo set e questo non ci ha aiutato sicuramente. Come inizio non è stato poi così male, ma sappiamo che possiamo fare di più".

IL CAMMINO DELLA VERO VOLLEY MILANO E TUTTI I RISULTATI A QUESTO LINK

https://www.legavolleyfemminile.it/summer-tour-home/

LE TAPPE 2023 DEL LEGA VOLLEY SUMMER TOUR

San Benedetto del Tronto | Supercoppa Italiana | 1-2 luglio | STABILI CASALMAGGIORE

Riccione | Coppa Italia | 8-9 luglio

Lignano Sabbiadoro | 15-16 luglio | Campionato Italiano

