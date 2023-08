Serie A1 femminile, è partita la nuova stagione della Vero Volley Milano

E’ scattato il momento della Vero Volley Milano, che, oggi, si è ritrovata all’Arena di Monza per la ripresa dell’attività all’apertura della stagione sportiva 2023-2024, per un anno che vedrà la squadra guidata da coach Marco Gaspari con il suo staff impegnata su più fronti, tra cui il campionato di Serie A1, per il suo ottavo torneo consecutivo nella massima categoria della pallavolo nazionale, e la CEV Champions League, con la terza partecipazione negli ultimi tre anni.



Al “primo giorno”, con la confermata coppia di centrali composta da Raphaela Folie e Sonia Candi, erano presenti le nuove Kara Bajema, Laura Heyrman (il suo è un ritorno dopo le stagioni 2019-2020 e 2020-2021, già giocate con la maglia Vero Volley), Adhu Malual e Vittoria Prandi, con le giovani Gaia Mancastroppa, Martina Diana e Veronica Piciocchi dalla formazione Under 18 e di serie B2 del Consorzio a integrare l’organico.



Il programma della giornata ha previsto, per le atlete, un primo incontro con lo staff, i test fisici e il ritiro del materiale tecnico, mentre da domani sarà il momento di iniziare la parte più “attiva” della preparazione, con sedute anche su sabbia, con il beach volley, e in acqua, in collaborazione con la struttura della Seven Infinity di Gorgonzola.



Il primo appuntamento ufficiale della stagione di Serie A1 femminile è già in calendario per domenica 8 ottobre, contro Busto Arsizio, e per allora saranno rientrate anche le atlete attualmente impegnate con le rispettive nazionali: Alessia Orro, Paola Egonu, Myriam Sylla e Beatrice Parrocchiale (Italia), Helena Cazaute (Francia), Nika Daalderop (Olanda), Brenda Castillo (Repubblica Dominicana) e Dana Rettke (Stati Uniti), per completare un roster che vuole essere assoluto protagonista della prossima stagione, sia in Italia che in Europa.



LE DICHIARAZIONI

Marco Gaspari (Head Coach Vero Volley Milano): “Finalmente inizia questa stagione: arriviamo da un finale dello scorso anno sportivo molto intenso, abbiamo tanta voglia di tornare in campo e sappiamo di avere obiettivi importanti. In questo periodo di avvicinamento al campionato, che sarà lungo e a ranghi ridotti, lavoreremo tanto, principalmente sotto il profilo atletico, per farci trovare pronti a ottobre. Bisogna essere onesti con noi stessi: la società in questi anni è sempre cresciuta, come roster e come aspettative. L’obiettivo è di arrivare in fondo a tutte le manifestazioni. Per riuscirci dobbiamo lavorare tanto, a testa bassa, abbiamo bisogno di conoscerci e trovare l’equilibrio migliore con un roster lungo e dobbiamo essere pronti anche ad affrontare le difficoltà che ci saranno”.



CLICCA QUI PER LA FOTOGALLERY DEL PRIMO GIORNO DI RADUNO

LA CAMPAGNA ABBONAMENTI

Da oggi, martedì 22 agosto, apre anche il secondo periodo di vendita libera per gli abbonamenti alle prime squadre del Consorzio Vero Volley, che si chiuderà in occasione della seconda gara interna delle formazioni. L’abbonamento alla stagione 2023/2024 comprende tutte le gare interne di campionato, le coppe europee (escluse finali o Final Four in sede terza), i playoff e le gare di Coppa Italia (esclusa Final Four). Inoltre a tutti gli abbonati sarà fornita una sciarpa del tifoso e un buono da 10€ valido per l’acquisto di una maglia replica (cumulativo con lo sconto Vero Volley Club!).



Per acquistare gli abbonamenti online si dovrà accedere al circuito Vivaticket.



Per quanto riguarda la prima squadra femminile, circa il 70% delle partite di Serie A1 della prossima stagione verranno giocate all’Allianz Cloud di Milano, le gare restanti si disputeranno all’Arena di Monza. Per la procedura di acquisto dell’abbonamento di Serie A1 Femminile si dovrà pertanto scegliere il proprio posto all’Allianz Cloud, sarà poi assegnato un posto equivalente, o migliore, all’Arena di Monza che verrà comunicato via mail dopo qualche giorno dall’acquisto (in caso di acquisto multiplo è quindi richiesto l’inserimento di tutte le email dei destinatari). Per tutti gli abbonati alla stagione 2022/2023 verrà possibilmente mantenuto lo stesso posto della passata stagione.



Ecco di seguito i settori equivalenti tra Allianz Cloud e Arena di Monza:

Primo Anello Stuparich = Tribuna Rossa Est

Primo Anello Lido = Tribuna Rossa Ovest

Primo Anello Cremosano = Tribuna Blu

Primo Anello Elia = Tribuna Verde

Secondo Anello Stuparich = Tribuna Gialla Est

Secondo Anello Cremosano = Tribuna Blu “Stellars”



I tifosi diversamente abili hanno diritto all’ingresso gratuito e potranno portare un accompagnatore, anch’esso a tariffa omaggio. Per approfondimenti è possibile contattare l’indirizzo biglietteria@verovolley.com. Si ricorda che l’ingresso per i bambini nati dal 1 gennaio 2018 è gratuito, ma senza possibilità di posto a sedere.