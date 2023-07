Serie A1 femminile, LVST 2023: Vero Volley Milano a caccia dello Scudetto a Lignano Sabbiadoro

Inizia domani, sabato 15 luglio, l'ultima tappa della Vero Volley Milano di Sand Volley 4X4 nel Lega Volley Summer Tour 2023. Turlà e compagne sono a Lignano Sabbiadoro per difendere il Campionato Italiano, arrivato all'edizione numero 28. Un Argento a San Benedetto del Tronto nella Supercoppa Italiana e un Bronzo a Riccione nella Coppa Italia sono il bottino conquistato finora dalla formazione guidata da Luca Bucaioni, motivata a rincorrere il primo Oro della stagione sulla sabbia.

Milano, alla sesta partecipazione sul tour dopo quelle vissute nel 2015, 2017, 2018, 2019 e 2022, arriva a Lignano Sabbiadoro con il tricolore cucito sul petto grazie al successo della passata stagione (le milanesi vinsero anche la vittoria della Coppa Italia). Rispetto ad una settimana fa in Romagna, a rappresentare la Vero Volley in questo weekend oltre a Sofia Turlà, Gaia Traballi, Alessia Fiesoli, Sonia Candi e Vittoria Prandi, ci sarà la new entry Josephine Obossa, all'esordio sul tour.

La Vero Volley, inserita nel Girone B insieme alla BVT Picco Lecco e alla Valsabbina Millenium Brescia, scenderà in campo domani, sabato 15 luglio, intorno alle ore 11.30, nel primo match, contro la perdente della prima sfida, e successivamente nel pomeriggio contro la vincente tra le lecchesi e le bresciane. Nel Girone A ci saranno invece Stabili Casalmaggiore, campione sia a San Benedetto del Tronto che a Riccione, Motorola Busto Arsizio e Megabox Vallefoglia. La formula non cambia: le prime classificate di ogni girone accedono alle semifinali, mentre le seconde e terze disputano uno spareggio incrociato. Le vincenti accedono alle semifinali, le perdenti giocano la finale per il 5°/6°posto.

CLICCA SULLA FOTO PER GUARDARE IL VIDEO DELL'INTERVISTA



LE DICHIARAZIONI PRE TERZA TAPPA

Luca Bucaioni (allenatore Vero Volley Milano Sand Volley): "Siamo pronti per la terza e ultima tappa dopo il Bronzo vinto a Riccione contro Busto Arsizio. Contro Lecco in Semifinale ci siamo fatti recuperare dopo essere andati avanti 1-0. Ha avuto pazienza, risultando ordinata nel muro-difesa, con noi che abbiamo fatto fatica nel cambio palla: complimenti a loro. Ripartiamo con le stesse atlete di Riccione, con Obossa al posto di Negretti. L'obiettivo è centrare nuovamente la Finale, anche se chiaramente dipenderà dai gironi. Casalmaggiore rimane la favorita, ma noi cercheremo di provare ad arrivare in fondo".



CALENDARIO, GIRONI E FOTOGALLERY A QUESTO LINK

https://www.legavolleyfemminile.it/summer-tour-home/

I PARTNER DELLA VERO VOLLEY MILANO DI SAND VOLLEY PER IL LVST2023

I partner a sostegno della partecipazione della Vero Volley Milano a questa prestigiosa competizione saranno Torneria Automatica Alfredo Colombo (minuteria meccanica di precisione), al fianco della realtà lombarda dalla stagione 2014-2015 indoor e dal 2017 sulla sabbia, Publyteam (soluzioni per la comunicazione), sponsor dall’annata sportiva 2014-2015 indoor e alla seconda stagione nel sand volley, entrambi saranno visibili sul retro canotta da gara, Unika (materiali per la costruzione) che sarà presente con il suo logo sul costume ufficiale. G.P. Car (concessionaria di auto) fornirà invece alla Vero Volley Milano un'automobile per le trasferte del Lega Volley Summer Tour 2023.



COPERTURA TELEVISIVA

Tutte le gare in programma, ad eccezione delle finali 3°/4° posto e 1°/2° posto, saranno trasmesse in diretta sul canale Youtube della Lega Pallavolo Serie A Femminile. I player delle partite saranno disponibili anche sul minisito dedicato alla manifestazione: https://lvst.legavolleyfemminile.it

Le finali della domenica pomeriggio andranno in onda sui siti di Sport Mediaset e Mediaset Infinity, sulle pagine Facebook di Sport Mediaset e Lega Volley Femminile e sulle app per smartphone, tablet e TV di Mediaset Infinity. La manifestazione sarà anche seguita con spazi informativi nei TG di Sport Mediaset della domenica e del lunedì.