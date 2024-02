A Milano un importante stage della Nazionale Femminile Under 17

Si è concluso presso il Centro Pavesi FIPAV di Milano un collegiale di preparazione che ha visto coinvolte 15 atlete della selezione nazionale Under 17 femminile. Nel corso dello stage le azzurrine sono state anche impegnate in tre allenamenti congiunti con le pari età della Nazionale Under 17 del Giappone. Nella prima giornata l’Italia si è imposta 3-0 (25-14, 25-16, 26-16). A seguire è stato giocato un ulteriore set supplementare conquistato (25-22) sempre dalla selezione azzurra.

Nel secondo test sono stati disputati sempre 4 set, il primo e il terzo set si sono conclusi in favore dell’Italia (25-21 e 25-18), mentre il Giappone ha vinto il secondo e quarto set (25-22, 25-16). Il match conclusivo giocato ieri 21 febbraio ha visto l’Italia vincere 3-0 (25-22, 25-18, 25-18). Le azzurrine, a seguire, si sono aggiudicate anche il set supplementare (25-16) giocato al termine dell’amichevole. Uno stage congiunto con il Giappone che ha permesso allo staff azzurro di provare diverse soluzioni di gioco facendo scendere in campo tutte le atlete a disposizione.

Questo l’elenco delle azzurrine convocate dal DT Marco Mencarelli per lo stage: Vanessa Hernandez Suarez, Marina La Tella, Sara Mori, Letizia Feriozzi (Volleyrò Casal de Pazzi), Alessia Manda (Imoco Volley), Rebecca Aimaretti, Stella Caruso, Perla Massaglia, Ludovica Tosini, Arianna Bovolenta, Giorgia Sari (Club Italia), Chiara Maria Stella (In Volley Cambiano), Lisa Monari Gamba, Stella Cornelli (Sc. Pall. Anderlini), Virginia Di Napoli (Pro Victoria Pallavolo).