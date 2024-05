Volley femminile, per l'Allianz Vero Volley Milano è una stagione stregata: anche la Champions sfuma

La crescita di società e squadra è evidente negli ultimi due anni, ma non raccogliere nulla è sempre dura da sopportare. L'Allianz Vero Volley Milano ha lottato, ma è stata costretta a sopportare la terza sconfitta in altrettante finali disputate. Per di più contro lo stesso avversario.

Ad avere la meglio nell'atto conclusivo tutto italiano della Champions League è stata l'Antonio Carraro Imoco Conegliano, autrice di uno storico poker (alla massima competizione europea si aggiungono anche scudetto, Coppa Italia e Supercoppa) che è riuscita a spuntarla al tie break dopo aver subito per larghi tratti il gioco delle rosa. E' proprio questo il rammarico principale: anche in questa circostanza è mancata la zampata finale, quella che consente di vincere una partita importante, contro un avversario quasi imbattibile.

Nel dettaglio è stato un match complesso, come da previsione. Conegliano è partita a razzo aggiudicandosi il primo set con un netto 25-14; veemente la reazione delle ragazze di Gaspari con il 23-25 della seconda frazione, ma le pantere riescono a ricompattarsi vincendo la seconda con un perentorio 25-19. Milano non vuole mollare e riesce a pareggiare i conti con il 19-25 del quarto set, mentre al tie break l'equilibrio si è schiodato dall'8-6 in poi (il match è terminato 15-9 in favore delle venete).

Decisiva nel computo del risultato Isabelle Haak, MVP della finale con 23 punti. Paola Egonu, chiude con 19 punti; in doppia cifra, per le milanesi, anche Sylla e Cazaute con 13 e 10 punti. Dati che non sono stati sufficienti ad evitare un altro bruciante ko.

La partita

Il sestetto iniziale prevede Orro – Egonu in diagonale palleggiatore opposto, coppia di schiacciatrici composta da Sylla e Daalderop, Rettke-Folie come centrali e Castillo libero

Partono forti le pantere, con il muro di Plummer che si fa subito sentite (4-0). Anche in battuta però non vogliono essere da meno: di De Kruijf l'ace del 14-8 che consente alle venete di controllare la reazione milanese. Le rosa inseriscono Cazaute ma non basta: le gialloblù volano sul 18-10. Proprio Cazaute trova un mini break (18-13), ma si torna a distanza di sicurezza con la coppia Gennari - Lubian (22-14). Chiude Cook, stampando un muro memorabile su Egonu (25-14).

L'Allianz non ha alcuna intenzione di stare a guardare e suona la carica con Sylla ed Egonu (3-5), Plummer sfonda il muro e pareggia al 7. Le pantere iniziano però a sbagliare e Milano può scappare prima sul 7-10, poi sull'8-12 con il diagonale di Egonu. Gaspari pesca dalla panchina e Malual trova il turno al servizio che vale il 9-15. Ancora Malual continua a mettere in difficoltà la ricezione gialloblù ed è 9-17. Cook e Lanier provano a ricucire (13-16), Sylla piazza il 16-21. Di Haak il 18-21, ma il muro rosa ha buon gioco (18-23). Lubian e tre errori consecutivi di Egonu rendono il finale incandescente, ma la seconda frazione si chiude sul 23-25.

Si riparte con Fahr autrice con la sua caratteristica veloce del 6-3. Il muro della centrale vale l'11-6, il suo attacco dal centro il 18-10. Il terzo set è un monologo: Cook realizza il 22-15, Haak il 25-19. Conegliano dunque passa nuovamente avanti.

Quarto gioco e Cazaute che spinge al servizio (5-7). Haak quasi rimette in equilibrio il punteggio (12-13), Egonu si accende ed è 12-15. Ancora Haak indemoniata (17-18), ma il successivo tentativo della svedese non è preciso (18-21). Ace di Malual per il 18-22, propedeutico al parziale di 1-6 con cui Milano manda la sfida al tie break (19-25).

Che inizia con il muro di Fahr del 3-1. Sylla ci mette il muro ed è parità (5-5). Conegliano va al cambio di campo sull'8-6 e tutto cambia: di Plummer il 10-6, il muro di Fahr significa 12-7. L'errore in attacco delle milanesi chiude la contesa sul 15-9 e regala il secondo alloro europeo alle pantere. Milano invece è costretta a leccarsi le ferite per l'ennesima volta.

Il tabellino

A. Carraro Imoco Conegliano – Allianz Vero Volley Milano 3-2 (25-14; 23-25; 25-19; 19-25; 15-9)

Prosecco Doc Imoco Conegliano: Plummer 21, Robinson-Cook 10, De Kruijf 6, Gennari, Lubian 2, De Gennaro (L), Haak 23, Bugg, Wolosz 3, Lanier 2, Fahr 9, Bardaro. Non entrate: Squarcini, Piani (L). All. Santarelli.

Allianz Vero Volley Milano: Cazaute 10, Malual 3, Heyrman, Folie 7, Orro 2, Rettke 7, Bajema 1, Sylla 13, Egonu 19, Daalderop, Candi, Castillo (L) N.E. Prandi, Pusic (L). All. Gaspari

NOTE

Arbitri: Juray Mokry, Nurper Ozbar

Spettatori: 9300

Durata set: 23', 28', 25', 26', 16'; Tot: 1h58'

A. Carraro Imoco Conegliano: battute vincenti 7, battute sbagliate 14, muri 9, errori 30, attacco 41%

Allianz Vero Volley Milano: battute vincenti 6, battute sbagliate 13, muri 8, errori 31, attacco 34%

MVP: Isabelle Haak (A. Carraro Imoco Conegliano)

Impianto: Antalya Spor Salonu