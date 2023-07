Serie A1 femminile, LVST 2023: la Vero Volley Milano batte Busto Arsizio e chiude terza a Riccione

La Vero Volley Milano di Sand Volley 4X4 rimanda ancora una volta l'appuntamento con il trionfo nell'edizione 2023 del Lega Volley Summer Tour. A Riccione, da campionesse in carica dopo la vittoria della Coppa Italia dello scorso anno, le lombarde, d'Argento nella prima tappa di San Benedetto del Tronto valida per la Supercoppa Italiana, hanno chiuso con una comunque importante medaglia di Bronzo. Nella Finale 3°/4° posto giocata questo pomeriggio contro la Motorola Busto Arsizio, la squadra guidata da Luca Bucaioni ha fatto valere la sua qualità imponendosi con un rotondo 2-0. Protagoniste della due giorni, oltre a Gaia Traballi e Beatrice Negretti, anche Vittoria Prandi, Alessia Fiesoli e Sonia Candi, con Sofia Turlà costretta ai box nella giornata di domenica per un problema muscolare accusato in mattinata nella Semifinale.

Il weekend romagnolo delle rosa, attese la prossima settimana dal terzo e ultimo appuntamento dell'edizione 2023 della manifestazione organizzata dalla Lega Volley Femminile in collaborazione con Master Group Sport, in programma a Lignano Sabbiadoro, era iniziato benissimo. Vinto il Girone A da imbattuta e senza neanche perdere un set nella giornata di sabato (vittoria per 2-0 su Brescia e Busto Arsizio), come accaduto nella prima tappa, la Vero Volley si è arresa ad una ottima Picco Lecco, capace di risalire dopo aver perso il primo set e aggiudicarsi, grazie anche ad una scatenata Pistolesi, il biglietto per la prima Finale nel Summer Tour.

Per le rosa ora c'è l'ultima occasione per provare ad alzare un trofeo: il prossimo weekend a Lignano Sabbiadoro, dove, da campionesse in carica, proveranno a difendere lo Scudetto del Sand Volley.

Gaia Traballi (schiacciatrice Vero Volley Milano Sand Volley): "Chiudiamo questa seconda tappa con un terzo posto, arrivato grazie ad una ottima gestione, sia in difesa che in battuta, della Finale 3°/4° posto contro Busto Arsizio. La tappa in sé è stata invece molto altalenante. Abbiamo vinto il girone con autorità, imbattute, come nella prima tappa, cedendo poi in Semifinale contro una Lecco che ci ha creato non pochi problemi, soprattutto con la sua attaccante di punta Pistolesi. Dalla metà del secondo set abbiamo gestito male il confronto e non siamo riuscite a staccare il pass per la Finale. Ci sono mancati i nostri punti di forza, come la tecnica di secondo tocco o di alzata, ed i nostri attaccanti hanno fatto fatica".

LE TAPPE 2023 DEL LEGA VOLLEY SUMMER TOUR

San Benedetto del Tronto | Supercoppa Italiana | 1-2 luglio | STABILI CASALMAGGIORE

Riccione | Coppa Italia | 8-9 luglio Casalmaggiore vs Lecco (in corso)

Lignano Sabbiadoro | 15-16 luglio | Campionato Italiano

I PARTNER DELLA VERO VOLLEY MILANO DI SAND VOLLEY PER IL LVST2023

I partner a sostegno della partecipazione della Vero Volley Milano a questa prestigiosa competizione saranno Torneria Automatica Alfredo Colombo (minuteria meccanica di precisione), al fianco della realtà lombarda dalla stagione 2014-2015 indoor e dal 2017 sulla sabbia, Publyteam (soluzioni per la comunicazione), sponsor dall’annata sportiva 2014-2015 indoor e al debutto nel sand volley, entrambi saranno visibili sul retro canotta da gara, Unika (materiali per la costruzione) che sarà presente con il suo logo sul costume ufficiale. G.P. Car (concessionaria di auto) fornirà invece alla Vero Volley Milano un'automobile per le trasferte del Lega Volley Summer Tour 2023.