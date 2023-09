Serie A1 femminile, Allianz Vero Volley Milano terza al "Città di Sondrio"

Terzo posto per l'Allianz Vero Volley Milano al “Torneo Città di Sondrio”. Nella finale per il bronzo, andata in scena questo pomeriggio al PalaScieghi di Sondrio, le rosa hanno superato per 2-1 (25-20, 25-18, 24-26) la formazione francese del Volley Mulhouse Alsace.

Le ragazze di coach Marco Gaspari, dopo la sfida giocata ieri contro la Futura Giovani Busto Arsizio, hanno avuto un’altra occasione di testare la condizione e migliore l’amalgama di gioco in attesa di abbracciare Sylla, Parrocchiale, Rettke, Daalderop, Castillo impegnate in nazionale. Ancora assenti Folie e Malual a riposo precauzionale, Prandi alle prese con un acciacco al polpaccio ed Egonu, in panchina con la squadra ma ancora senza allenamenti.

L’andamento della sfida ha visto buoni avvii della Vero Volley nei primi due parziali (mai in discussione), e con un terzo set, invece, sempre in mano alle francesi. Discreti spunti però nell'ultimo gioco, grazie al break guidato da Bajema (15 punti alla fine per lei), che ha permesso di riprendere le transalpine, prima di cedere sul 24-26. La formazione rosa del Consorzio, avrà adesso un giorno di pausa, prima di rituffarsi nella programmazione degli allenamenti settimanali, intervallata mercoledì 20 da un test match contro la UYBA Volley Busto Arsizio, all'Arena di Monza.

LE DICHIARAZIONI

Marco Gaspari (Coach Allianz Vero Volley Milano): "Più che sulla partita in sé, il focus è sul lavoro che siamo riusciti a fare in questi giorni di ritiro. Abbiamo lavorato con convinzione, ed è stato molto utile per noi conoscerci meglio per trasformare la squadra in un vero gruppo. Nella prima partita contro Busto Arsizio abbiamo avuto qualche difficoltà nel costruire le transizioni, ma è normale in questo periodo essere poco brillanti. La cosa più importante è quella di imparare subito a reagire alle difficoltà, ad abituarsi al fatto che nessuno ci regalerà nulla quest'anno e, anche nelle situazioni di emergenza, dovremo lottare fino all'ultimo. Malual ha accusato un fastidio muscolare, così come Prandi un problema al polpaccio che sarà rivalutato in settimana. Cazaute e Bajema hanno un potenziale enorme, devono ancora crescere ma è normale: ho notato in loto una grandissima propensione al lavoro, al mettersi anche in discussione e hanno aiutato tantissimo le ragazze più giovani. Dobbiamo continuare con questa attitudine al lavoro e alla vittoria, lottare su ogni singolo possesso e allenarci ad abituarci alle difficoltà. E' stato molto positivo per noi questo periodo passato a lavorare sempre insieme".