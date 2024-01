Serie A1 femminile, duro esame in vista per l'Allianz Vero Volley Milano

La sconfitta prima o poi doveva arrivare, meglio però se indolore. Il 3-2 subito dal VakifBank non ha compromesso il passaggio diretto ai quarti di Champions, ma l'Allianz Vero Volley Milano è chiamata a tornare a correre sin da subito. Del resto se si vuole sperare di insidiare fino alla fine la vetta occupata da Conegliano (la distanza è di soli tre punti).

L'impegno che verrà non sarà dei più agevoli: la Reale Mutua Fenera Chieri ha perso le due ultime gare di A1 contro Novara e Conegliano (con quest'ultima però è stata grandissima prestazione con il punto strappato al PalaVerde), ma ha il morale a mille per aver eliminato dalla Coppa Cev l'ostico Chemik Police e aver raggiunto i quarti di finale della seconda competizione europea, con la prospettiva assai seria di arrivare fino in fondo.

Le rosa però non sono da meno avendo vinto le ultime 11 partite e avendo scalato in maniera imponente la classifica. I numeri poi sono dalla loro parte. La squadra di Marco Gaspari potrà contare sulla solida ricezione del libero dominicano Brenda Castillo, attualmente al primo posto nella classifica delle "top receivers" del campionato con il 47.42% di ricezioni perfette, con la compagna di squadra Cazaute, terza con il 44,63%. Anche in attacco le cose vanno alla grande, con Paola Egonu che guida la graduatoria delle best spikers con con 341 punti realizzati, seguita dalla russa Akimova di Novara con 303 palloni messi a terra e da Isabelle Haak di Conegliano, terza con 288 punti realizzati. L'opposta veneta della Vero Volley, è anche fresca di nomina come MVP Of The Month del mese di dicembre della Serie A1 Tigotà: 105 punti con il 48,5% in attacco per lei, con 16 muri, 6 ace e 2 premi MVP contro Vallefoglia e Busto Arsizio.

Si gioca domenica alle ore 19:30 e la location d'eccezione sarà il Pala Gianni Asti di Torino, che farà registrare il tutto esaurito. Un motivo in più per tenere le antenne dritte e non abbassare il livello di gioco mostrato fino ad ora.

Curiosità

ROSTER COMPLETO – REALE MUTUA FENERA CHIERI '76

Palleggiatrici: MORELLO, MALINOV

Centrali: GRAY, KONE, ZAKCHAIOU, WEITZEL

Schiacciatrici: SKINNER, PAPA, GROBELNA, KINGDON RISHEL, ANTHOULI, OMORUYI

Liberi: ROLANDO, SPIRITO

Allenatore: BREGOLI

ROSTER COMPLETO – ALLIANZ VERO VOLLEY MILANO

Palleggiatrici ORRO, PRANDI

Centrali RETTKE, HEYRMAN, FOLIE, CANDI

Schiacciatrici EGONU, SYLLA, MALUAL, CAZAUTE, BAJEMA, DAALDEROP

Liberi PUSIC, CASTILLO

Allenatore GASPARI

PRECEDENTI

18 (4 successi Reale Mutua Fenera Chieri '76, 14 successi Allianz Vero Volley Milano)

EX

Katerina Zakchaiou a Vero Volley nel 2021/2022; Helena Cazaute a Fenera Chieri '76 nel 2021/2022, 2022/2023

L'antivigilia del coach

Così Marco Gaspari due giorni prima di scendere in campo: "Una partita sicuramente molto complicata. Chieri aveva cambiato tanto in estate, al termine di un ciclo durato parecchi anni, e sta trovando continuità ed equilibrio. Ha inserito bene giocatrici che nella prima metà di stagione, per problematiche fisiche, non erano disponibili. E' un avversario che ha dimostrato di non mollare mai, come nella partita con Conegliano dove, a dispetto di un gap enorme nel primo set, è rimasta attaccata fino alla fine rischiando anche di portare a casa la vittoria. Dobbiamo ragionare, come detto ieri alle ragazze, nell'ottica che ogni match è una finale. E' un periodo in cui giochiamo tanto e, anche in allenamento, dobbiamo prepararci alle difficoltà della gara. Dobbiamo scrollarci di dosso la partita persa con il VakifBank Istanbul per riprendere il cammino in campionato".

La classifica

Prosecco Doc Imoco Conegliano 46, Allianz Vero Volley Milano 43, Savino Del Bene Scandicci 38, Igor Gorgonzola Novara 36, Reale Mutua Fenera Chieri '76 29, Megabox Ond. Savio Vallefoglia 24, Il Bisonte Firenze 21, Wash4green Pinerolo 21, Aeroitalia Smi Roma 18, Uyba Volley Busto Arsizio 17, Honda Olivero S.Bernardo Cuneo 13, Volley Bergamo 1991 12, Trasportipesanti Casalmaggiore 11, Itas Trentino 4