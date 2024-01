Serie A1 femminile, per l'Allianz Vero Volley Milano è tempo di spareggi

La marcia dell'Allianz Vero Volley Milano da oltre due mesi è alquanto spedita, ma stanno arrivando gli esami più severi. Domani la squadra di Marco Gaspari sarà atteso ad un autentico spareggio: a Palazzo Wanny, sold out da giorni, Alessia Orro e compagne dovranno vedersela contro la Savino Del Bene Scandicci. Si affrontano dunque la terza e la seconda della classe, distanziate soltanto da due punti.

Sarà un match che sfugge più che mai ad ogni pronostico e che si prennuncia più che mai aperto e spettacolare. Entrambe le squadre vengono da un periodo felice essendo in pole position per il primo posto nel girone di Champions e conseguentemente per il passaggio diretto ai quarti di finale.

All'andata all'Allianz Cloud vinsero le rosa per 3-2, trascinate da Dana Rettke, MVP con 13 punti all'attivo, e nemmeno a dirlo da Paola Egonu, a referto ben 33 volte.

Fischio di inizio alle ore 21, con diretta in chiaro su Rai Sport HD.

Le curiosità

ROSTER COMPLETO – ALLIANZ VERO VOLLEY MILANO

Palleggiatrici ORRO, PRANDI

Centrali RETTKE, HEYRMAN, FOLIE, CANDI

Schiacciatrici EGONU, SYLLA, MALUAL, CAZAUTE, BAJEMA, DAALDEROP

Liberi PUSIC, CASTILLO

Allenatore GASPARI

ROSTER COMPLETO – SAVINO DEL BENE SCANDICCI

Palleggiatrici DI IULIO, OGNJENOVIC

Centrali ALBERTI, NWAKALOR, WASHINGTON, DA SILVA

Schiacciatrici HERBOTS, ZHU, RUDDINS, VILLANI

Liberi MERLO, ARMINI, PARROCCHIALE

Allenatore SINIBALDI

PRECEDENTI

24 (12 successi Savino Del Bene Scandicci, 12 successi Allianz Vero Volley Milano)

GLI EX DELLA GARA

Brenda Castillo a Savino Del Bene Scandicci nel 2021/2022, 2022/2023; Isabella Di Iulio a Vero Volley nel 2019/2020, Beatrice Parrocchiale a Vero Volley nel 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024

Allenatori: Simone Bendandi a Savino Del Bene Scandicci nel 2017/2018, 2018/2019

La vigilia del coach

Così Marco Gaspari a poco più di ventiquattr'ore dal match: "La nostra testa è tutta alla partita di domani contro Scandicci. Una squadra con una continuità di risultati pazzesca, sia in campionato che in Champions. Hanno, come noi, un roster costruito per vincere con obiettivi e ambizioni altissime. Sarà un match tutto da giocare con interpreti di assoluto livello. Andiamo a Firenze con l'idea di provare a consolidare la seconda posizione e al tempo stesso di cercare di allungare su di una nostra diretta concorrente. Un risultato positivo ci permetterebbe di acquisire maggior consapevolezza, per affrontare il periodo clou con strumenti migliori ed essere ancora più competitivi".

La classifica

Prosecco Doc Imoco Conegliano 44, Allianz Vero Volley Milano 40, Savino Del Bene Scandicci 38, Igor Gorgonzola Novara 33, Reale Mutua Fenera Chieri '76 28, Wash4green Pinerolo 21, Megabox Ond. Savio Vallefoglia 21, Il Bisonte Firenze 19, Aeroitalia Smi Roma 18, Uyba Volley Busto Arsizio 14, Honda Olivero S.Bernardo Cuneo 13, Volley Bergamo 1991 11, Trasportipesanti Casalmaggiore 9, Itas Trentino 3.