Serie A1 femminile, la corsa dell'Allianz Vero Volley Milano inizia a complicarsi

Una sconfitta che sa di ridimensionamento? Questo è un termine di cui nessuno vuole sentir parlare, almeno per ora. Certo è che la sconfitta di ieri, e piuttosto netta, contro quella Conegliano che già le aveva soffiato nell'arco di pochi mesi scudetto e Supercoppa di Lega non è di quelle che ha fatto bene all'Allianz Vero Volley Milano, condannata dal medesimo avversario alla prima battuta di arresto anche in campionato.

La regular season ha certamente un valore relativo, ma il 3-1 subito ieri pomeriggio davanti agli oltre dodicimila del Forum di Assago ha già prodotto il primo scossone in classifica: le rosa hanno una partita in meno, ma la distanza di sette punti dalla vetta, attualmente occupata dalla Igor Novara, autrice fino a questo momento di un percorso netto, è un qualcosa che stride data la faraonica campagna acquisti condotta in estate.

Ma qual'è il fattore che preoccupa maggiormente? Probabilmente la difficoltà a reagire ai momenti difficili. Dopo un primo set vinto bene le rosa non sono riuscite a contenere il ritorno delle gialloblù, che senza troppi affanni si sono portate a casa la posta piena. Ed è esattamente quanto è accaduto a Livorno, seppur con tempi diversi. E' anche probabile che alcune giocatrici, seppur forti, debbano avere il tempo per ambientarsi, ma è altrettanto vero che la stagione non aspetta: gli impegni si susseguono a cadenza assai breve (una partita ogni tre giorni in media, con l'esordio in Champions giovedì prossimo) e bisogna ottimizzare tutte le risorse possibili per ottenere quei risultati che tutti si aspettano.

Ne è convinto il coach Marco Gaspari, che nel dopo partita non ha mancato di esternare la propria delusione per l'ennesimo esame fallito dalle sue giocatrici.

Un avvio illusorio

Tutto sembrava essere iniziato nel migliore dei modi: "La nostra partenza è stata molto ordinata, con un muro - difesa che mi è particolarmente piaciuto. Le chiavi del primo set sono state la spinta in battuta, i tocchi a muro e la transizione. Poi Conegliano è stata molto, molto più brava di noi a spingere al servizio e ad avere pazienza nelle situazioni negative, mentre noi ci siamo sciolti. Questa cosa mi dispiace tantissimo, perché oggi era uno spettacolo unico, meraviglioso e voglio davvero ringraziare tutte le persone presenti e la società che ha fatto tanto per questo. Mi spiace non averle ripagate con una bella partita".

Atteggiamento da cambiare

La ricetta per uscire da questa impasse è molto semplice per il tecnico marchigiano: "Per vincere bisogna mettere in campo il giusto atteggiamento, dal primo all'ultimo punto. Non ci si può sciogliere subito, e dobbiamo capirlo velocemente. È vero che Conegliano sta dimostrando a tutti di essere la più forte, ma ci sono anche altre squadre molto agguerrite, quindi dobbiamo abbassare il profilo, lavorare e cambiare atteggiamento in campo: per vincere bisogna avere tanta fame. Le difficoltà sono state tecniche nella prima parte, poi chiaramente se la parte tecnica non ti aiuta si rischia di andare giù mentalmente, per questo bisogna essere sempre molto concentrati sulle consegne. Quando inizia il nervosismo si prende disordine, quando si prende disordine ci si innervosisce, rischia di diventare un circolo vizioso".

No alle ossessioni

Gaspari conclude: "Loro hanno vinto gli ultimi 15 trofei in Italia, se la si vede come un’ossessione non si gioca più. Noi lo scorso anno, in finale scudetto, ci eravamo detti: giochiamocela alla morte, dobbiamo aver voglia di vincere, non pensare che si vince solo se loro sbagliano. Le pantere hanno cambiato pochissimo e si vede, sono una squadra fluidissima. Batterle deve essere un’ambizione: voglio una squadra che abbia fame di detronizzarla, ma per farlo dobbiamo lavorare tanto e insieme".