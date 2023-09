Serie A1 femminile, martedì 3 ottobre si terrà l'Allianz Vero Volley Day

Dopo tanti allenamenti e amichevoli, a raghi pressochè ridotti, anche per l'Allianz Vero Volley Milano si avvicina il momento di fare sul serio. C'è grande attesa tra gli appassionati di pallavolo del capoluogo lombardo per vedere all'opera la squadra di Marco Gaspari, per tutti la vera antagonista della Prosecco Doc Imoco Conegliano per la corsa al tricolore.

L'8 ottobre inizia il campionato, come è ormai noto, ma questa data vedrà un prologo non meno importante. E' infatti fissata per martedì 3, presso l'Allianz Tower di Milano, la presentazione di tutta la squadra al completo, ivi comprese tutte le giocatrici impegnate fino a pochi giorni fa con le rispettive nazionali. Ad annunciarlo, in una nota di stampa, la società rosa, che ha anche reso noto l'orario di inizio, le 11:30 del mattino. Saranno presenti - si legge ancora nel comunicato - i partner e la presidenza del Consorzio Vero Volley, la prima squadra femminile e lo staff; infine sarà possibile accedere all'evento dalle 11:00, e al termine della presentazione si terrà un aperitivo presso la terrazza panoramica al 47° piano.

Superfluo aggiungere quali sono i volti più attesi (Paola Egonu su tutti): la speranza è che questa presentazione sia la giusta occasione per stemperare le tensioni, talvolta eccessive, degli ultimi giorni. A tal proposito la presidente Alessandra Marzari, in un articolo pubblicato sulla testata Volley News circa tre giorni fa, aveva fatto sapere che agirà legalmente contro tutti coloro che avrebbero offeso sui social la reputazione sia sua personale che delle giocatrici del Consorzio. Da ora in avanti il club non guarderà in faccia nessuno e contrasterà con tutte le proprie forze questi comportamenti altamente censurabili.