Serie A1 femminile, l'Allianz Vero Volley non sbaglia e vince anche a Busto Arsizio

L'Allianz Vero Volley Milano fatica nelle fasi iniziali, ma alla fine riesce, anche sul campo dell'ostica Busto Arsizio, a conquistare per la nona volta consecutiva in campionato la posta piena. Alla E-Work Arena è finita 3-1 per la formazione di Marco Gaspari, che continua nel suo momento positivo e può dunque chiudere il 2023 al secondo posto in classifica.

E' stata una partita dunque più difficile del previsto all'inizio, con le bustocche che non ci sono stare a recitare il ruolo di vittime designate, togliendosi anche la possibilità di vincere un set (il secondo) e di sfiorarne un'altro (il primo). A lungo andare però la differenza si è vista e le rosa sono riuscite dunque a vincere da tre punti.

Trascinatrice, per l'ennesima volta, è Paola Egonu, MVP con 29 punti arricchiti da 4 ace e 5 muri. Buono l'apporto in attacco per le milanesi anche di Cazaute e Daalderop con 12 punti a testa; in doppia cifra anche la statunitense Rettke, con 10 palloni messi a terra.

E' iniziato dunque nel migliore dei modi il girone di ritorno per Orro e compagne, che ora potranno finalmente tirare il fiato. Il prossimo impegno è programmato soltanto per il 7 gennaio: ospite all'Allianz Cloud sarà l'Itas Trentino fanalino di coda.

La partita

Gaspari sceglie come sestetto inziale Orro ed Egonu nella diagonale palleggiatore-opposto, Cazaute e Bajema a comporre la coppia di schiacciatrici, Folie-Rettke come centrali e Castillo libero.

Che il match sia di quelli da prendere con le molle lo si capisce sin dall'inizio, contrassegnato da botta e risposta continui. Si arriva dunque al 10 pari, poi sono le farfalle a costruire il primo break (14-12), inducendo Gaspari a fermare il gioco. Tutto inutile, poichè le rosa soffrono in ricezione e devono incassare il 20-16. Milano però si rimette in scia (20-19) e stavolta e Chichello a chiamare time out. La svolta si chiama Cazaute: due suoi ace consecutivi consentono alle ospiti di mettere per la prima volta il naso avanti (21-22), e poi ci sono due possibilità per chiudere con Orro (22-24). Busto perà le annulla entrambe e si va ai vantaggi (24 pari). Si va avanti fino al 28-28, poi risolve tutto Egonu con una diagonale stretta e un'ace (28-30).

La compagine che riesce a spuntarla in situazioni di questo tipo di norma deve trarne slancio, ma accade esattamente il contrario. Busto parte a razzo nella seconda frazione portandosi sul 5-1. Milano non trova le dovute contromisure e subisce il break di Bracchi per il 13-5. Egonu e Rettke, quest'ultima due volte a muro, provano a suonare la carica (18-14), ma è troppo tardi: le farfalle chiudono su un 25-17 piuttosto netto e pareggiano i conti.

Milano è chiamata a riorganizzarsi e a ripartire. Lo fa bene portandosi sul 3-7. Cazaute, Egonu e Rettke iniziano a fare la voce grossa (5-11), e successivamente anche il muro difesa inizia a fare la differenza (10-20). Busto dimezza il ritardo (15-20) e Gaspari chiama time out per spezzare il ritmo; i due punti finali di Candi spengono ogni illusione (15-25).

Le farfalle, nel quarto set, provano a sparare gli ultimi fuochi (5-3), ma ben presto devono scontrarsi con la vena di Daalderop ed Egonu (5-7). Milano spinge con Candi e Rettke (10-16) e la partita inizia a scivolare via piuttosto velocemente. Il mani out di Cazaute vale il 25-17 e stasbilisce una volta per tutte quelle che sono le gerarchie di questo match mai veramente in discussione.

Il tabellino

UYBA Busto Arsizio - Allianz Vero Volley Milano 1-3 (28-30; 25-17; 15-25; 17-25)

UYBA Busto Arsizio: Bracchi 20, Piva 11, Lualdi 9, Sartori 11, Carletti 2, Frosini 3, Giuliani, Zannoni (L), Valkova, Boldini, Fini N.E. Sobolska, Rojas, De Caro (L) All. Cichello

Allianz Vero Volley Milano: Cazaute 12, Malual, Folie 4, Orro 1, Prandi, Rettke 10, Bajema 3, Egonu 29, Daalderop 12, Candi 4, Castillo (L). N.E.: Heyrman, Pusic (L), Sylla. All. Gaspari.

NOTE

Arbitri: Alessandro Rossi, Antonio Gaetano

Spettatori: 4015

Durata set: 33', 24', 24', 26' Tot . 2h01'

UYBA Busto Arsizio: battute vincenti 3, battute sbagliate 8, muri 6, errori 22, attacco 35%

Allianz Vero Volley Milano: battute vincenti 7, battute sbagliate 14, muri 11, errori 29, attacco 41%

MVP: Paola Egonu (Allianz Vero Volley Milano)

Impianto: E-Work Arena - Busto Arsizio