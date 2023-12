Serie A1 femminile, l'Allianz Vero Volley non si ferma più: Cuneo espugnata di forza

Squadra in casa

Squadra in casa Cuneo Granda Volley

Quando si dice "non fermarsi più". L'Allianz Vero Volley Milano continua senza soluzione di continuità nella sua striscia vincente e risolve in poco più di un'ora la pratica Cuneo, confermando dunque il suo eccellente stato di forma, fisica e psicologica.

Le rosa non hanno risentito nè delle voci di mercato, inevitabili quando la stagione si avvicina al giro di boa, nè della stanchezza. Troppo alte erano le motivazioni nel conquistare un altro risultato importante, che potrebbe avvicinare sensibilmente il secondo posto in classifica nel girone di andata. Domani è in programma lo scontro tra terze, ovvero Scandicci - Novara e le distanze potrebbero ulteriormente allungarsi.

MVP è risultata ancora una volta Sonia Candi, a testimonianza del grande momento che sta attraversando. Il suo score parla di 12 punti messi a referto con 5 muri e un ace.

Finalmente ci sarà la possibilità di tirare un po' il fiato: l'Allianz tornerà in campo soltanto domenica prossima, ancora in trasferta, contro Il Bisonte Firenze. Orro e compagne potranno dunque recuperare energie importanti dopo un tour de force assolutamente estenuante.

La partita

Gaspari manda in campo Prandi–Egonu come diagonale palleggiatore opposto, coppia di schiacciatrici composta da Sylla e Daalderop, Candi-Rettke come centrali e Castillo libero.

Il match si apre subito nel segno di Candi: l'ace del 3-6 è suo. Cuneo riesce a riportarsi in gara (10-12), Prandi riesce a tenerla a bada (13-15). Solo momentaneamente perchè le piemontesi pareggeranno i conti (15-15). Candi, dopo un lungo botta e risposta, è fondamentale con il muro del 18-22; Egonu spinge e chiude sul 18-25.

Nel secondo set le rosa spingono sin dall'inizio e si portano sullo 0-5. Le Gatte non riescono a controbattere e subiscono il primo tempo di Rettke per il 4-13. Daalderop e la stessa statunitense fanno 5-16. Il vantaggio diventa larghissimo (9-21) e l'incombenza di chiudere spetta ancora una volta ad Egonu (15-25).

Obbiettivo portare a casa il match e con il muro difesa Milano parte bene (3-6). Cuneo riesce ad azzerare il gap (7-7) prima di subire il nuovo break con Candi e Daalderop (10-14). Ancora Candi fa volare l'Allianz sull'11-20 e sono 11 le possibilità per chiudere (13-24); ci pensa Sylla a farlo e anche il terzo set finisce nettamente a favore delle rosa (14-25).

Il tabellino

Honda Olivero S.Bernardo Cuneo - Allianz Vero Volley Milano 0-3 (18-25; 15-25; 14-25)

Honda Olivero S.Bernardo Cuneo: Scola 1, Ferrario (L), Sylves 5, Stigrot 5, Adelusi 4, Kubik 6, Enweonwu 2, Signorile, Hall 2, Scogniamillo (L), Haak 6, Molinaro. Non entrate: Thior, Tanase. All. Bellano

Allianz Vero Volley Milano: Malual, Prandi 2, Rettke 8, Sylla 7, Egonu 16, Daalderop 7, Candi 12, Castillo (L). Non entrate: Cazaute, Heyrman, Folie (L), Orro, Pusic, Bajema. All. Gaspari.

NOTE

Arbitri: Vincenzo Carcione, Beatrice Cruccolini

Spettatori: 2180

Durata set: 25', 23', 22' ; Tot: 1h11'