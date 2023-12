Serie A1 femminile, l'Allianz Vero Volley Milano non sbaglia e sbanca Firenze

Squadra in casa

Squadra in casa Il Bisonte Firenze

La trasferta in programma qualche timore lo poteva incutere, ma tutto è filato come doveva. Era troppo importante vincere per avvicinare ancora di più la seconda posizione aritmetica quanto manca soltanto una giornata al termine del girone di andata e l'Allianz Vero Volley Milano lo ha fatto, imponendosi tra l'altro con il massimo scarto. Le rosa sono state brave a non concedere poco o nulla e alla fine il risultato portato a casa può ritenersi ampiamente meritato.

Grande protagonista Alessia Orro, con 8 punti e una regia pressochè impeccabile; tutto questo tornerà utile in vista del prossimo match che si disputerà sabato 23 dicembre contro Vallefoglia in casa. Due sono i punti da difendere dall'assalto della Savino Del Bene Scandicci e sulla carta il turno si prospetta favorevole. Ma prima di cantare vittoria bisogna giocare...

La partita

Marco Gaspari sceglie per questa partita Orro ed Egonu nella diagonale palleggiatore opposto, Sylla e Bajema a comporre la coppia di schiacciatrici, Candi-Rettke come centrali e Castillo libero.

Il Bisonte si dimostra formazione tutt'altro che arrendevole e parte meglio (9-7); Candi rimedia (11-11) e Orro serve dai nove metri per il sorpasso (11-12). Egonu mura Ishikawa e amplia il gap (15-19). Bajema fa 15-20, poi Firenze prova a riportarsi in scia (18-20). Gaspari ferma il gioco e le sue ragazze ritrovano concentrazione: Sylla non perde occasione di fare il 19-23. Chiude Egonu (19-25).

Inizio del secondo set che è di fatto una fotocopia del precedente (9-7). Si va avanti punto a punto fino al 12 pari, poi Sylla schiaccia per il 15-17. Firenze, mai doma, si riporta sotto (18-19) ed in seguito raggiunge la parità (21-21). Decisivi gli ingressi di Pusic e Malual (21-23); il punto finale è di Orro (22-25).

Il Bisonte è spalle al muro ed inizia la terza frazione a spron battuto (3-0). Malual rimedia subito (3-3). Ace di Egonu per il 12-14, Sylla con analoga maniera determina il 16-19. Le toscane tornano in corsa (19-20), Orro a muro ristabilisce le distanze (19-22). Milano prende il largo e Bajema le regala cinque match point (19-24). Chiude ancora Orro per il 20-25 realizzando il punto della vittoria.

I commenti dei protagonisti

Parla così Myriam Sylla al termine del match: "Sono molto contenta per questo risultato, perchè non era scontato vincere 3-0 qui a Firenze. Loro sono una squadra molto veloce nel gioco e sorprendente. Ishikawa ha fatto veramente una grande gara. Noi siamo state brave a restare sempre in partita e conquistare questi tre punti".

Il tabellino

Il Bisonte Firenze - Allianz Vero Volley Milano 0-3 (19-25; 22-25; 20-25)

Il Bisonte Firenze: Acciarri 1, Ribechi, Ishikawa 13, Leonardi (L), Battistoni 1, Alsmeier 7, Lazic, Mazzaro 4, Graziani, Agrifoglio, Kraiduba 15, Stivrins. All. Parisi

Allianz Vero Volley Milano: Cazaute, Malual, Orro 8, Pusic, Rettke 2, Bajema 12, Sylla 11, Egonu 16, Candi 8, Castillo (L). N.E.: Prandi, Heyrman, Folie (L), Daalderop. All. Gaspari.

NOTE

Arbitri: Alessandro Pietro Cavalieri, Serena Salvati

Spettatori: 1005

Durata set: 23', 27', 25'. Tot: 1h24'

Il Bisonte Firenze: battute vincenti 4, battute sbagliate 5, muri 3, errori 18, attacco 38%

Allianz Vero Volley Milano: battute vincenti 6, battute sbagliate 13, muri 9, errori 20, attacco 48%

MVP: Alessia Orro (Allianz Vero Volley Milano)

Impianto: Palazzo Wanny - Firenze