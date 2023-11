Champions League, l'Allianz Vero Volley Milano fa bottino pieno anche in Francia

Nello sport, nel volley nella fattispecie, la continuità è fondamentale e l'Allianz Vero Volley Milano sembra in tal senso aver imboccato la strada giusta. Dopo i successi contro Pazova, all'esordio in Champions, e nella delicata sfida di Novara è arrivato anche quello di Mulhouse, in Francia, che ha permesso alla squadra di Gaspari di attestarsi in vetta al girone a punteggio pieno.

E' stata una bella prova di forza quella esibita dalle rosa, che non hanno lasciato nemmeno le briciole alle transalpine, travolte con un eloquente 3-0. Per la cronaca soltanto nel terzo parziale c'è stata partita, non così nei primi due, a testimonianza della chiara superiorià mostrata da Paola Egonu e compagne sin dall'inizio del match.

Tra i vari fondamentali è stato determinante il muro, in cui Milano è stata incisiva 12 volte (ben 5 quelli messi a segno da Bajema) contro i 6 delle padrone di casa. Trascinatrice ed MVP ovviamente Egonu con 14 punti (2 muri e 2 ace). Tutto il complesso come già evidenziato, inizia a funzionare per il verso giusto.

La partita

Gaspari propone come sestetto Orro – Egonu come diagonale palleggiatore opposto, coppia di schiacciatrici composta dalla grande ex Cazaute insieme alla statunitense Bajema, Candi-Rettke come centrali e Castillo libero. Restano a casa Sylla e Folie, dispensate da questo impegno.

L'equilibrio iniziale ben presto si infrange: Cazaute da seconda linea sigla il 3-7. La grande ex sarà protagonista del 4-10. Le francesi ci mettono del loro e la forbice diventa subito incolmabile (4-15). Milano chiuderà facilmente sull'11-25.

Ripartenza bruciante per le italiane (1-8), che con Egonu ottengono subito un vantaggio importante (4-12). Bajema si fa sentire a muro, ma sarà Orro a rendere il divario amplissimo (8-20). Chiude a muro la coppia Candi - Bajema per il 12-25.

Sussulto del Mulhouse in avvio di terzo set (4-3), con il punto a punto che dura fino all'11 pari. Ace di Bajema per l'11-13. Le transalpine restano a contatto fino al muro ancora ad opera di Candi e Bajem (19-22). Finisce 22-25 e Milano incamera altri tre punti importanti.

I commenti dei protagonisti

Helena Cazaute (Allianz Vero Volley Milano): "Oggi abbiamo servito molto bene, le nostre avversarie hanno faticato sul cambio palla perché abbiamo spinto tantissimo. Una bella vittoria per 0-3: sappiamo che i punti contano moltissimo ai fini della Pool. Sono davvero soddisfatta di questo risultato e soprattutto, a livello personale, di essere tornata qui a Mulhouse".

Il tabellino

Volley Mulhouse Alsace - Allianz Vero Volley Milano 0-3 (11-25; 12-25; 22-25)

Volley Mulhouse Alsace: Legros 4, Tchoudjang-Nana 5, Snyder 4, Van Avermaet 6, Siftar 4, Mayer 5, Casadei (L), Soldner (L), Danard-Selosse, Sager Weider, Winters, Blamdai 2. Non entrate: Vasi, Nwokoye. All. Salvagni

Allianz Vero Volley Milano: Cazaute 7, Orro 3, Rettke 6, Bajema 12, Egonu 14, Candi 5, Castillo (L), Malual 1, Prandi. Non entrate: Heyrman, Piciocchi (L), Daalderop. All. Gaspari.

NOTE

Arbitri: Koen Luts (Bel), Benedikt Geukes (Ger)

Spettatori: 2184

Durata set: 19’, 22’, 27'; Tot: 1h8'

Volley Mulhouse Alsace: battute vincenti 7, battute sbagliate 7, muri 6, errori 27, attacco 22%

Allianz Vero Volley Milano: battute vincenti 5, battute sbagliate 13, muri 12, errori 15, attacco 46%

MVP: Paola Egonu (Allianz Vero Volley Milano)

Impianto: Palais Des Sport - Mulhouse (Fra)