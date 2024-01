Serie A1 femminile, l'Allianz Vero Volley Milano è davvero super: Scandicci travolta a domicilio

Spettacolare. Non c'è aggettivo diverso da poter attribuire a quest'Allianz Vero Volley Milano, che esorcizza la temuta trasferta di Scandicci facendola apparire quasi come un allenamento. Non è bastata alla Savino Del Bene il sold out di Palazzo Wanny: le rosa sono apparse molto più in palla e determinate, andandosi ad imporre, in appena un'ora e mezza di gioco, con il massimo scarto e mostrando una schiacciante superiorità in tutti i fondamentali.

E' stato dunque un anticipo, quello della terza di ritorno, che potrebbe aver prodotto una spallata importante alla regular season: Sylla e compagne, per effetto di questo exploit, staccano proprio le toscane al secondo posto portando a 5 i punti di distacco su queste ultime con la prospettiva di insidiare il primato, occupato indiscutibilmente da una Conegliano assolutamente infallibile. Ma la guerra non si vince a gennaio.

Tra le singole spicca la prova di Nika Daalderop, autrice di 9 punti di cui un muro e tante altre importanti iniziative, mentre top scorer è stata nemmeno a dirlo Paola Egonu, partita un po' con il freno a mano tirato ma capace di fare la differenza con 20 palloni messi a terra.

Sarà necessario riporre subito questa serata straordinaria nel cassetto. Già martedì le ragazze di Marco Gaspari ospiteranno il VakifBank per l'ultima gara del girone di Champions League. La meta è molto vicina, ma considerare questa partita come una formalità sarebbe un grave errore...

La partita

Ospiti che provano subito la fuga con l'ace di Rettke (2-4), bloccata da Herbots (5-5). Stesso copione nello scambio successivo, caratterizzato dal botta e risposta Heyrman - Antropova (7-7). Presto il match cambia volto: Zhu Ting ed Herbots peccano di imprecisione e si va sull'8-11. Barbolini tenta di rimettere ordine con un time out ed Antropova è brava ad opporsi a muro su Sylla (10-11). Nwakalor la imita ed è nuovamente parità (11-11). Daalderop realizza in seguito il punto del potenziale 13-15, ma il videocheck rivela il mancato tocco del muro (14-14). Sale in cattedra Egonu con l'ace del 14-16 e con un attacco millimetrico che vale il 16-19. Anche Sylla fa danni in battuta punendo l'incerta ricezione biancoblù (18-23) mentre la chiusura è affidata ad Heyrman (20-25).

Si riparte ancora sul filo dell'equilibrio. Ad Antropova e Zhu (2-0), replica Egonu (2-2). Rettke non trova il campo avversario ed è 4-2. Egonu riesce a pareggiare (8-8), ma in un successivo tentativo cerca invano il muro avversario e la palla se ne va fuori (9-11). Sylla mura Herbots (14-14) ma trova successivamente la strada sbarrata da Carol (16-14). Nuovo aggancio milanese con il muro di Orro (19-19). Le rosa, grazie ad una Sylla abile a risolvere una situazione non facile e ad Egonu, vanno sul 20-22; Antropova spara out e Carol commette fallo a rete (20-24). L'errore al servizio di Ognenovic consegna all'Allianz Vero Volley anche il secondo set (21-25).

La mente di entrambe le squadre inizia a rivolgersi verso gli imminenti impegni di Champions e il match inizia a scivolare lentamente verso la fine. Egonu alza le marce ed infila l'ace del 3-6. La ricezione scandiccese continua a fare acqua ed Orro, con un colpo dei suoi, può mettere giù con un colpo dei suoi il 5-9. Entra Washington ma si fa murare da Daalderop. Che di lì a poco si ripeterà (8-17). Il vantaggio milanese arriverà sul +10 (8-18), mentre l'incombenza di sigillare la partita spetta a Paola Egonu, che spacca letteralmente il muro avversario (15-25).

Il tabellino

Savino Del Bene Scandicci - Allianz Vero Volley Milano 0-3 (20-25; 21-25; 15-25)

Savino Del Bene Scandicci: Alberti 2, Herbots 8, Zhu 7, Di Iulio, Villani, Ognjenovic, Parrocchiale (L), Nwakalor 3, Washington 4, Da Silva 2, Antropova 10 N.E. Ruddins (L), Armini, Diop All. Barbolini

Allianz Vero Volley Milano: Cazaute, Malual, Heyrman 10, Orro 3, Rettke 5, Sylla 7, Egonu 20, Daalderop 9, Candi 1, Castillo (L) N.E. Folie, Prandi, Pusic (L), Bajema All. Gaspari

NOTE

Arbitri: Umberto Zanussi, Rocco Brancati

Spettatori: 3550

Durata set: 27', 26', 25' tot 1h18'

Savino Del Bene Scandicci: battute vincenti 0, battute sbagliate 11, muri 4, errori 19, attacco 34%

Allianz Vero Volley Milano: battute vincenti 5, battute sbagliate 12, muri 7, errori 20, attacco 48%

MVP: Nika Daalderop (Allianz Vero Volley Milano)

Impianto: Palazzo Wanny - Firenze