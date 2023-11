Serie A1 femminile, Allianz Vero Volley Milano corsara a Bergamo

Volley Bergamo 1991 – Allianz Vero Volley Milano 1-3 (23-25, 22-25, 25-20, 18-25)

Volley Bergamo 1991: Rozanski 7, Melandri 8, Lorrayna 15, Davyskiba 18, Butigan 10, Gennari 7, Cecchetto (L), Fitzmorris, Cicola, Nervini 2, Pistolesi, Pasquino. Non entrate: Bovo, Scialanca (L). All. Solforati

Allianz Vero Volley Milano: Daalderop 11, Bajema 11, Orro 2, Malual 10, Rettke 11, Heyrman 11, Parrocchiale (L), Castillo, Egonu 7, Prandi, Candi. Non entrate: Folie, Cazaute (L), Sylla. All. Gaspari.

NOTE

Arbitri: Venturi Giuliano, Brunelli Michele

Spettatori: 2814

Durata set: 29′; 27′; 29′; 26′ Tot: 1h51′

Volley Bergamo 1991: battute vincenti 3, battute sbagliate 13, muri 13, errori 32, attacco 36%

Allianz Vero Volley Milano: battute vincenti 3, battute sbagliate 10, muri 10, errori 21, attacco 37%

MVP: Alessia Orro (Allianz Vero Volley Milano)

Impianto: PalaFacchetti – Treviglio (Bg)

TREVIGLIO, 1 NOVEMBRE 2023 – Quarta vittoria consecutiva in campionato per l’Allianz Vero Volley Milano che, al PalaFacchetti di Treviglio, si porta a casa il match contro la Volley Bergamo 1991 con il risultato di 1-3 (23-25, 22-25, 25-20, 18-25). Coach Marco Gaspari rivoluziona il sestetto, proponendo Orro-Malual in diagonale palleggiatore-opposto, Rettke e Heyrman centrali, Daalderop-Bajema le due schiacciatrici con Parrocchiale libero.

Il videocheck è subito protagonista del match, chiamato dalla panchina meneghina per correggere una decisione arbitrale che aveva battezzato dentro il primo attacco bergamasco. Le orobiche, però, cercano di spostare l’inerzia della partita a loro favore, creando un primo break sul 5-2, stoppato da un’ottima azione a muro della coppia Heyrman-Bajema. Milano fatica ad entrare in partita, così Gaspari decide di spendere il primo time-out, ben sfruttato subito con il primo buon attacco di Bajema, ad accendere la miccia che riporta la squadra in parità fino al 12-12. Batti e ribatti nei punti centrali del set, con nessuna delle due squadre in grado di prendere il largo fino al 20-20. L’Allianz Vero Volley Milano è cinica sul 20-21 a far suo il punto del doppio vantaggio (mani fuori di Malual dopo uno scambio lunghissimo), costringendo Bergamo al time-out. Finale thrilling con Milano avanti sul 21-24, rimonta Bergamo sul 23-24 e chiusura finale di Malual per il 23-25. Da segnalare l’esordio di Brenda Castillo, appena tornata dagli impegni con la nazionale.

Secondo set senza padrone, con le due formazioni a restituirsi colpo su colpo ogni scambio. Milano cavalca il buon inizio della coppia Heyrman-Malual, soprattutto con la belga brava a sacrificarsi molto anche in difesa. L’Allianz Vero Volley Milano cerca di scappare sull’11-14, ma subisce il ritorno bergamasco che impatta la partita. L’errore di Rozanski in battuta, unito all’attacco out di Davyskiba permettono alle ragazze di Gaspari di respirare e riallungare successivamente sul 16-20 che porta al time-out di coach Solforati. Sospensione che giova alle padrone di casa, ciniche a riaffacciarsi sul filo del pareggio per 19-21, prima del contro time-out di Gaspari, utile a portare le nave in porto per il 22-25.

Rettke converte decisa il punto iniziale del terzo set, ma Bergamo non ci sta e tira fuori due difese convincenti a muro, per prima pareggiare e poi scappare sul 7-3. Mischia le carte Gaspari, dopo un time-out, inserendo Egonu e Prandi, con la prima subito molto efficace sia a muro che in attacco, per pareggiare sul 10 pari. Le orobiche sono molto più concrete in questo gioco, costruendo mattone dopo mattone un vantaggio convincente, portandosi sino al 20-13. Molti errori per le ragazze di Gaspari, che tentano la timida rimonta con Bajema, combattendo in un set che sembra ormai compromesso sino al 24-20, quando Solforati chiede time-out che ridà concentrazione alle sue giocatrici per chiudere sul 25-20.

L’Allianz Vero Volley Milano inserisce subito le marce alte nel quarto gioco, decisa a portarsi a casa l’incontro e guadagnare i 3 punti in palio. Aiutate anche dai tanti errori delle orobiche, specialmente in battuta, le rosa scappano con ben 5 lunghezze di distanza fino all’11-16. Egonu si scatena con una grande schiacciata ad andare sopra il muro avversario sul 12-17. Bergamo tenta di passare al contro-attacco, con tre punti in rapida successione utili a riavvicinarsi sul 15-17. Time-out Gaspari, e ci pensa Egonu a lasciare due punti di distanza tra le squadre con un’altra schiacciata di pura potenza. La Volley Bergamo accusa il colpo e si lascia andare ad un paio di errori banali che caricano la squadra ospite e costringono all’ennesima sospensione Solforati. Il match, però, ha ormai preso la strada per Milano che si aggiudica la vittoria con i punti di Orro e Rettke per il 18-25 finale.

MVP del match Alessia Orro, preziosa con la sua regia, la sua grinta ed il carisma da vero capitano. Punti equamente distribuiti tra quattro giocatrici con Rettke, Heyrman, Bajema e Daalderop tutte a quota 11. L’appuntamento è ora per domenica 5 novembre, alle ore 16.00, per la super sfida del Forum di Assago con la rivincita della Supercoppa contro Conegliano (clicca qui per acquistare il biglietto della gara).

LE DICHIARAZIONI

Adhu Malual (Allianz Vero Volley Milano): “Sono soddisfatta di aver portato a casa il risultato. Siamo state un po’ troppo disordinate, soprattutto su qualche fondamentale che ci ha reso il gioco più difficile. Sono comunque felice per essere riuscite a chiudere al meglio questo match”