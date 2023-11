Serie A1 femminile, l'Allianz Vero Volley Milano assapora la svolta: Novara espugnata d'autorità

Un blitz che profuma di svolta. A metterlo a segno è l'Allianz Vero Volley Milano, chiamata dopo le critiche ricevute a seguito del ko contro Conegliano a reagire. Il secondo big match consecutivo in programma ha avuto esito ben diverso: la squadra di Marco Gaspari è andata ad espugnare con grande autorità il PalaIgor, tutto esaurito da giorni, battendo Novara per 3-1 e condannandola alla prima sconfitta stagionale dopo un percorso netto di dodici vittorie consecutive.

A risultare decisiva, oltre alla grande vena delle fuoriclasse presenti in organico, Paola Egonu in testa, è stata la capacità di imporre la propria superiorià tecnica nei momenti decisivi, soprattutto del terzo e del quarto set, dopo che il secondo era sfuggito in rimonta.

A risultare MVP, per la prima volta in stagione, il libero Brenda Castillo, autrice di una partita solida e spettacolare, terminata con il 60% di ricezione positiva. Top scorer dell'incontro la già citata Egonu con 30 palloni messi a terra, seguita da Dana Rettke a quota 13.

La rincorsa alle posizioni di vertice inizia oggi? Difficile rispondere. Certo è che questo risultato non può che essere utile per cementare un gruppo da cui tanto ci si aspetta e la riprova si avrà nelle prossime partite, A partire da martedì, quando sarà ancora Champions League.

La partita

Gaspari schiera in avvio Orro in regia ed Egonu in diagonale, Heyrman e Rettke al centro, Daalderop e Sylla in banda e Castillo libero.

La partenza delle ospiti è a dir poco vertiginosa: va al servizio Dana Rettke e trova la ricezione azzurra in grave ed evidente difficoltà. Tre aces dellla statunitense contribuisce allo 0-7 iniziale. Bernardi cerca di spezzare il ritmo con un time out, ma non basta: Heyrman fa muro e fa da apripista alle iniziative di Egonu che fissano il punteggio sul 6-16. Anche Sylla non è da meno: suo l'ace del 6-19. Milano arriverà anche sul +14, che in pratica rende nulle le possibilità di recupero dell'avversario, anche se c'è da registrare il sussulto di orgoglio di Daalderop e Akimova che cercano di rendere il passivo meno pesante possibile (13-23); Sylla non si fa scappare l'opportunità di chiudere (16-25).

L'inizio della seconda frazione appare l'esatta fotocopia di quella precedente. A spingere in attacco e a muro è Daalderop (1-5). Stavolta però c'è maggior equilibrio: l'ace di Akimova vale il 3-5. Rettke però risponde alla sua maniera ed è 11-15. L'errore di Egonu, che per una questione davvero di millimetri non trova il campo cambia letteralmente l'inerzia del match (17-18). Trascinatrice di questo frangente è Vita Akimova, che al servizio è letale e capovolge la situazione (21-20). Il finale è un serrato punto a punto, risolve un errore di Sylla ed è 25-23.

Si riparre con Heyrman che alza ancora il muro (2-5), ma un'invasione a rete riporta le novaresi a contatto (7-8). Nuovo allungo rosa con Egonu (7-11), ma il divario viene ancora dimezzato da Akimova (9-11). Novara cala di intensità e Milano ne approfitta: Egonu e Retke spingono quest'ultima sul 12-19. Tutto finito? No, nemmeno stavolta. Cazaute si fa murare da Danesi (15-19) e il match si riapre. Akimova ci mette il muro ed Egonu manda fuori (21-22). Questa volta però alle piemontesi la rimonta non riesce: chiude Egonu di forza riportando avanti le lombarde (23-25).

Orro ed Egonu spingono in avvio di quarto set (3-6), Novara si riporta subito in scia con un errore in impostazione delle rosa (5-6). Heyrman e Bosetti sembrano fare il vuoto (10-16), ma le azzurre, "come una formichina" (così diceva Montali ad euro 2005), risalgono la china e in maniera assai minacciosa. Tre muri in fila, due di Chirichella e uno di Akimova, portano il punteggio sul 20-21. Akimova ha la palla del pari ma spara sulle mani di Cazaute (20-22); Milano non si disunisce e chiude con Orro e Sylla (21-25).

I commenti dei protagonisti

Così Alessia Orro al termine della partita: "Sono molto contenta del primo set, in cui siamo partite molto bene proprio come contro Conegliano. Le nostre avversarie poi sono entrate in partita, come era giusto che fosse, ma siamo state brave a non perdere il filo del gioco. Siamo state più brave a essere lucide nei momenti decisivi, che è stata la chiave del match. C'è tanto da migliorare, soprattutto nelle partenze in cui andiamo forte e pian piano ci rilassiamo e non deve succedere. Ogni giorno stiamo crescendo, aggiungendo un tassello in più, passo dopo passo, e ne sono molto felice".

Il tabellino

Igor Gorgonzola Novara - Allianz Vero Volley Milano 1-3 (16-25, 25-23, 23-25, 21-25).

Igor Gorgonzola Novara: Szakmary 10, Guidi ne, Bosio 1, Bartolucci, De Nardi, Fersino (L), Bosetti 9, Chirichella 11, Danesi 8, Bonifacio (L) ne, Durul ne, Akimova 24, Kapralova ne. All. Bernardi.

Allianz Vero Volley Milano: Cazaute 5, Malual, Heyrman 10, Folie ne, Orro 3, Prandi ne, Rettke 13, Bajema 1, Piciocchi (L) ne, Sylla 10, Egonu 30, Daalderop 8, Candi ne, Castillo (L). All. Gaspari.

MVP Brenda Castillo