Champions League, l'Allianz Vero Volley Milano vince in Serbia ed è ad un passo dai quarti

Bisognava soltanto vincere ed è stato fatto. Alla grande. L'Allianz Vero Volley Milano lo ha fatto ed ora è veramente in pole position per la qualificazione diretta ai quarti di finale. Nell'ultimo match, che vedrà le ragazze di Marco Gaspari affrontare le campionesse d'Europa del VakifBank, già battute nettamente in casa loro. Ci si potrà permettere anche di perdere 3-0, ma sarà comunque necessario realizzare 32 punti complessivi. Impresa assolutamente alla portata di questo gruppo che da oltre due mesi sta viaggiando a ritmi a dir poco vertiginosi.

Tornado alla partita di stasera disputata a Ruma il pronostico è stato rispettato. Come all'andata lo Jedinstvo Stara Pazova non è riuscito ad opporre la minima resistenza e si è dovuto arrendere ai colpi di un'ancora straordinaria Paola Egonu, top scorer con 17 punti, e alle difese di Brenda Castiglio, MVP della partita.

Come si dice in gergo gli esami non finiscono mai. Le rosa saranno protagoniste tra quattro giorni di un'anticipo di fuoco recandosi in trasferta a Scandicci in un Palazzo Wanny esaurito da giorni. Si gioca alle ore 21 e in palio c'è il secondo posto solitario in A1.

La partita

Gaspari sceglie come sestetto Orro - Egonu nella diagonale palleggiatore-opposto, la coppia di schiacciatrici formata da Sylla e Bajema, Candi-Rettke come centrali con Castillo nel ruolo di libero.

Match subito indirizzato con il primo tempo di Candi (1-6). Provano le serbe a reagire, ma un colpo da maestra di Orro vale il 7-12. Muro vincente di Milano e il divario si fa subito sostenuto (8-17). Il Pazova attacca, ma le italiane non regalano nulla (13-22). Rettke sfrutta la prima delle dieci palle set a disposizione ed è 14-25.

Equilibrio labile il avvio di secondo set: dal 3-3 si passa al 4-6 con Egonu e Bajema, quest'ultima autrice di un ace (4-6). L'illusione delle locali di giocare alla pari (7-7) dura poco. Questo perchè Rettke e Sylla non fanno che mettere a nudo i loro difetti (12-17). Sylla è incontenibile ed è 14-21. Egonu e Rettke sfruttano tutte le occasioni e fanno volare Milano sul 15-23. Si chiude senza problemi sul 16-25.

Le rosa non sono disposte a lasciare nulla all'avversario e fanno subito la voce grossa in avvio di terza frazione (0-5). Il Pazova sembra trarre giovamento dal time out richiesto dal suo allenatore e si riporta sotto (7-9). Sylla sbaglia ed è 11-12 ma anche questa volta è fuoco di paglia: Bajema suona la carica, Rettke chiude il break (12-19). Sempre Bajema regala undici match point a Milano, Egonu chiude immediatamente la pratica con l'ace del 13-25.

I protagonisti del match

Sonia Candi commenta così la prestazione della squadra: "Era molto importante oggi guadagnare questi tre punti per la nostra classifica in Champions e anche chiudere la partita nel minor tempo possibile. Bisognava partire subito forte perchè le avversarie hanno mostrato un buon gioco nelle partite contro il Vakif e Mulhouse. Questa sera siamo state brave a rimanere concentrate dall'inizio alla fine".

Il tabellino

Jedinstvo Stara Pazova - Allianz Vero Volley Milano 0-3 (14-25, 16-25, 13-25)

Jedinstvo Stara Pazova: Vajagic 5, Osmajic 6, Medved (L), Lakicevic, Punisic (L), Miljevic M., Nedeljkovic, Pavlovic, Sucurovic, Cvetkovic, Tica 5, Miljevic T. 12, Dragovic 1 N.E. Rodic. All. Cakovic.

Allianz Vero Volley Milano: Orro 3, Rettke 11, Bajema 10, Sylla 8, Egonu 17, Candi 8, Castillo (L). N.E. Cazaute, Malual, Heyrman, Folie, Prandi, Pusic (L), Daalderop. All. Gaspari

NOTE

Arbitri: Marco Van Zanten (Ned), Jan Kritcka (Cze)

Durata set: 21', 21', 21'; Tot: 1h23'

Jedinstvo Stara Pazova: battute vincenti 1, battute sbagliate 2, muri 6, errori 18, attacco 25%

Allianz Vero Volley Milano: battute vincenti 6, battute sbagliate 8, muri 11, errori 14, attacco 44%

MVP: Brenda Castillo (Allianz Vero Volley Milano)

Impianto: Sportsko Poslovni Centar - Ruma