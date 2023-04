Superlega playoff semifinali, Milano fa paura alle big: battuta la Lube

La Milano Powervolley fa paura alle big; gara 2 di semifinale scudetto è tutta milanese: finale 3-2 contro Lube Civitanova. Sopra 6-0, gli uomini di coach Piazza trovano il guizzo che li porta avanti nel match. Il secondo parziale lo conquistano gli ospiti 20-25, poi dalla terza frazione Milano prende energia e trova il suo gioco fatto di muro-difesa e contrattacco mentre i ragazzi di Blengini calano un po’ in intensità. Nella quarta frazione Milano parte con il piglio giusto, ma Civitanova si arrende e agguanta il vantaggio, rimandando l’esito al tie break. Il quinto parziale sorride ai milanese che capitalizzano immediatamente i primi punti, decisivi per confermare il distacco, 15-9. Anche i numeri finali danno ragione ai lombardi, in particolare a muro (9 contro 7) ed attacco (51% contro 49% di efficacia) risulta decisivo.

Un eccellente Patry è totalizza 19 punti (ed il 50% in attacco), l’Mvp se lo prende il giapponese Ishikawa che chiude con 20 palloni vincenti, 1 ace, 1 muro e tante giocate fondamentali. Grande regia per Porro che porta in doppia cifra anche per Mergarejo (17 punti), 12 per un Loser pure lui determinante nell’economia della partita e autore a muro del punto finale.

Riportata la serie in parità, si torna mercoledì a Civitanova per scena gara 3, per tentare il sorpasso nella serie.

"Senza mancare di presunzione credo che oggi sia cominciata la nostra semifinale. I giocatori hanno saputo mettere in campo la tecnica, - ha dettto coach Piazza - la tattica, il cuore e l’emozione. Emozione guidata anche dai 5296 spettatori che hanno continuato a incitare la nostra squadra, senza mai perdersi d’animo. Ora possiamo dire che siamo sullo stesso piano di Civitanova, dobbiamo recuperare le energie come le devono recuperare loro, dobbiamo studiare le partite nelle stesso tempo che hanno loro. Sarà una gara all’ultimo round e si dovrà andare ai punti di sicuro, noi siamo qui per scoccare il colpo del knock out".

ALLIANZ POWERVOLLEY MILANO – CUCINE LUBE CIVITANOVA: 3-2 (25-18, 20-25, 25-21, 21-25, 15-9)

Allianz Powervolley Milano: Mergarejo 17, Lawrence, Bonacchi, Vitelli, Fusaro, Loser 12, Patry 19, Piano 9, Ishikawa 22, Porro 1, Pesaresi (L), Ebadipour. N.e. Colombo (L). All. Piazza.

Cucine Lube Civitanova: Garcia Fernandez, D’Amico (L), Balaso, Zaytsev 19, Chinenyeze 13, Nikolov 20, De Cecco, Anzani 6, Bottolo 2, Yant 12. N.e.: Sottile, Penna (L), Diamantini, Gottardo,. All. Blengini.