Superlega, Milano trionfa contro Monza: la prima di Dirlic da neo papà

La prima del neo papà Dirlic è fortunata. Nel posticipo dell'ottava giornata di Superlega la Powervolley Milano batte Monza 0-3 e. conquista altri tre punti fondamentali per risalire la sua classifica; da ultima infatti nelle prime giornate, ora è già nella zona calda di media-alta classifica. Dirlic non era andato in Belgio per la Cev Cup perché appena diventato papà.

Una sfida durata due set e sempre in comando dei milanesi. "Sapevamo sarebbe stata una partita difficile. Loro sono terzi in classifica e con il cambio di opposto hanno trovato subito la strada per fare bene dall’inizio del torneo. Abbiamo fatto una prestazione quasi perfetta, - ha detto Loser - che conferma la crescita della squadra. Ci attendono tre finali ancora per chiudere il girone di andata oltre le due partite di Cev, dobbiamo proseguire questo percorso. Domani c’è il giorno di riposo, ma mercoledì si torna in palestra a lavorare"

Mint Vero Volley Monza – Allianz Milano 0-3 (16-25, 18-25, 18-25)

Mint Vero Volley Monza: Kreling 1, Takahashi 7, Galassi 2, Loeppky 8, Maar 9, Di Martino 3, Visic 0, Mujanovic 1, Morazzini (L), Beretta 1, Gaggini (L), Szwarc 1. N.E. Frascio, Comparoni. All. Eccheli.

Allianz Milano: Porro 1, Kaziyski 10, Loser 11, Reggers 9, Mergarejo Hernandez 11, Piano 5, Colombo (L), Zonta 1, Catania (L), Vitelli 0, Dirlic 1. N.E. Innocenzi, Ishikawa. All. Piazza. ARBITRI: Lot, Cavalieri. NOTE – durata set: 24′, 24′, 28′; tot: 76′.