Superlega, una Powervolley Milano spalle al muro batte Monza

Una bella reazione di squadra dopo il ko all'esordio. Il derby lombardo della seconda giornata di campionato sorride alla Powervolley Milano che vince 2-3 a casa di Monza e soprattutto lo fa dopo essersi trovaa spalle al muro sotto di due set.

Il primo set è equilibrato fino all'11 pari poi Milano prova a mettere la freccia per il 14-18 con Patry. Monza ricuce poco per volta e va sul 20 pari. Beretta a muro su patry fissa il 23-21, Milano sta lì sul 24-23 e chiude Grozer 25-23.

Grozer continua carico ed è 7-3 per Monza, Milano impatta 10-10 ma Monza è brava a tenere la testa avanti (12-10). Pausa per i milanesi, ma la musica è la stessa con Monza brava a ricacciare indietro gli avversari (18-15 e poi 20-18 dopo il pareggio milanese). Di nuovo parità 20-20 e il finale è molto simile, Piano va per il 24-23, ma Galassi chiude 25-23.

Monza parte bene e Piazza richiama subito i milanesi (3-0); Monza scappa sull'11-6, Milano ha pazienza e ricuce (13-11) fino al pareggio 13-13. Milano si dimostra più determinata, è brava a mettere la testa avanti fino alla vittoria 20-25 sfruttado un fallo monzese.

Equilibrio fino al 7 pari, Milano poi scappa e si fissa sul 13-17; Eccheli richiama i suoi e al rientro comincia la rimonta fino al 17 pari e poi 20 pari. E' un confronto serrato (22-22), ma ha la meglio ancora Milano (22-25).

Il tie break inizia ancora in equilibrio, alla distanza Piano e compagni si fanno sentire e dal 7-10 passano all'11-14, che diventa 11-15 con errore in battuta di casa.

Vero Volley Monza - Allianz Milano 2-3 (25-23, 25-23, 20-25, 23-25, 11-15)

Monza: Visic 3, Davyskiba 20, Beretta 10, Grozer 28, Maar 14, Galassi 5; Federici (L). Pirazzoli (L), Szwarc 0, Di Martino 0, Marttila 0. Ne. Mariani, Magliano, Pisoni (L). All. Eccheli.

Milano: Porro 0, Ebadipour 14, Loser 5, Patry 15, Ishikawa 15, Piano 8; Pesaresi (L). Lawrence 0, Vitelli 2, Bonacchi 0, Mergarejo Hernandez 18. Ne. Colombo (L). All. Piazza.