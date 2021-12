Milano, la Powervolley torna a vittoria netta: tre punti contro Padova

Dopo due lunghi tie break e con Jean Patry ancora ai box per affaticamento muscolare la Powervolley Milano torna alla vittoria netta. Finale da 3-1 (25-21; 25-21; 17-25; 26-24) contro Padova. Una vittoria conquistata con una maglia speciale: quella che celebra la prima della Scala il prossimo 7 dicembre.

Milano inizia bene nel primo set, si mette in vantaggio dal 2-1 e guida i giochi fino alla fine. Dopo l’8-4 Padova accorcia all’8-6, ma senza la possibilità mai di pareggiare (11-8). Quella di Milano è una corsa che vale la prima mini vittoria. Combattuto il secondo set: Padova si porta sul 5-8 e poi sul 6-10, Milano impatta 12-12 e mette la freccia per il 15-14, poi è ancora Padova a condurre 17-18, Milano ricuce, pareggia, sorpassa e corre fino al 25-21.

Terzo set tutto ospite, Padova questa volta si impone dall’inizio e detta i giochi dallo 0-1, poi si porta sul 3-7 che presto diventa 5-11 e 7-15. Milano non trova la via e Padova chiude con merito 17-25. Milano questa volta non dà spazio ai fantasmi delle due sfide precedenti, rimane con la testa sul match (4-3), sbanda per il 4-5, poi però rimette la freccia e corre fino alla fine.