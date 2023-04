Superlega playoff, Milano da incorniciare: elimina Perugia e vola in semifinale

Squadra in casa

Ishikawa atterra senza fare invasione (tutto confermato dalla richiesta di verifica da parte di Anastasi) e comincia la festa: la Powervolley Milano scrive una bellissima pagina della sua storia: da ottava in classifica batte la stra favorita al titolo Perugia 1-3 e vola in semifinale. Cinque le gare necessarie: la formazione di Piazza vince gara 5 in un PalaBarton infuocato e se la dovrà vedere con la corazzata Lube Civitanova.

Perugia domina soltanto il primo set vinto 25-18, poi Milano che non ha nulla da perdere alza testa e ritmo e pur senza creare grandi break è brava a mantenere lucidità e a gesitre quei picoli vantaggi.

Dopo il 21-25 la prova di forza di Piano e compagni arriva nel terzo set: avanti Perugia 24-23, Milano impatta 25-25 e 26-26 e poi vince 27-29. Piccoli vantaggi anche nel quarto set e sul 23-25 di Ishikawa viene messo il sigillo.