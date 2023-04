Superlega playoff, che Milano: piega Perugia e vola a gara 5

Che Milano. Una Powervolley che vuole giocarsi le sue carte fino alla fine: all'Allianz Cloud la formazione di Piazza batte 3-2 Perugia e servirà gara 5, in programma in Umbria, per stabilire chi avrà accesso alla semifinale playoff per lo scudetto.

Necessari cinque set esattamente come gara 2 giocata proprio a Milano, la Powervolley prima domina nel primo set, va sotto con spalle al muro ed è capace a riaprire la quarta frazione. Il quinto set è un continuo punto a punto da inizio a fine.

Milano - Perugia: 3-2 (25-15, 19-25, 19-25, 28-26, 15-13)

Milano: Porro 6, Patry 15, Piano 7, Loser 5, Mergarejo 22, Ishikawa 18, Pesaresi (libero), Ebadipour 2, Vitelli 1, Fusaro. N.e.: Lawrence, Bonacchi, Colombo (libero). All. Piazza, vice all. Daldello.

Perugia: Giannelli 7, Herrera 19, Russo 7, Solè 6, Semeniuk 14, Leon 22, Colaci (libero), Piccinelli (libero), Plotnytskyi, Rychlicki, Flavio. N.e.: Ropret, Cardenas, Mengozzi. All. Anastasi, vice all Valentini.