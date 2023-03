Superlega playoff, spettacolo Milano e Perugia va ko

Del primo ko in Superlega è lei l'autrice con la a maiuscola. Una PowerVolley di carattere e tenacia fa cadere all'Allianz Cloud la Sir Safey Perugia nella sfida cha vale gara due dei quarti di finale scudetto. Finale 3-2 con una grande rimonta di Perugia prima e un finale mozzafiato di Milano poi.

La serie ora è sull'1-1 e si rigioca nel week end sempre a Perugia. Una grande Milano con un Ishikawa in gas, per non parlare di Melgarejo. Nel primo set prova subito a portarsi avanti Perugia per il 10-15, ma Milano ha pazienza e con Patry è 22 pari. Lotta punto a punto con Ishikawa dal 24-23 a mettere sempre a terra la palla del vantaggio per chiudere poi la vittoria 27-25. Punto a punto anche nel secondo set, poi sono le giocate di Melgarejo e i muri di capitan Piano a fare la differenza per il 25-20.

Il terzo set è incredibile: Perugia alza il ritmo e con giocate che provocano tanti applausi dai presenti si porta sul 15-23. Quando tutto sembra chiuso Milano ritrova la forza e ricuce al 21-23 con Ishikawa e pausa per Perugia. Finale 21-25. Poco male si riparte, questa volta però Milano fa più fatica a contenere lo strapotere di Leon e compagni e il set finisce 18-25.

Il quinto set è un punto a punto incredibile, un attacco fuori di Perugia manda in delirio il palazzetto: 15-13.