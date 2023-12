Superlega, tutto vero: Milano rimonta e batte con carattere Perugia

Tutto vero. Nell'ultima giornata di andata di Superlega, assai preziosa per la griglia della Coppa Italia, la Powervolley Milano batte 2-3 la vice capolista Perugia. Finale 2-3 (25-14, 25-20, 12-25, 22-25, 12-15) con i milanesi sotto di due set.

Una rimonta pazzesca con un terzo set in cui Piazza e i suoi uomini hanno tolto dal campo i padroni di casa e poi due set di battaglie. Milano, che chiude così al sesto posto, giocherà i quarti di Coppa Italia a casa di Piacenza (terza contro sesta).

"Innegabile che la mia serie al servizio nel terzo set ha dato una mano alla squadra in un momento difficile. Avere un vantaggio così ampio aiuta. Eravamo partiti con tanti muri subiti e alcuni errori in attacco che di solito non facciamo. Forse eravamo un po’ nervosi, - ha deto Kaziyski a fine match - del resto è passato un po’ di tempo da quando eravamo venuti al PalaBarton. Poi la partita è stata in equilibrio. Siamo tornati a fare il nostro gioco, con le nostre percentuali. Spero di vedere un grande pubblico anche sabato 30 al Forum di Assago contro Modena".

SIR SUSA VIM PERUGIA – ALLIANZ MILANO 2-3 (25-14, 25-20, 12-25, 22-25, 12-15)

SIR SUSA VIM PERUGIA: Giannelli 5, Herrera 20, Flavio 10, Solè 7, Plotnytskyi 15, Semeniuk 10, Colaci (libero), Ben Tara 5, Held, Russo, Ropret, Toscani (L2). N.e.: Leon e Candellaro. All. Angelo Lorenzetti, vice all. Massimiliano Giaccardi.

ALLIANZ MILANO: Porro 5, Kaziyski 26, Piano, Reggers 8, Mergarejo 2, Loser 13, Catania (L), Vitelli 2, Ishikawa 14, Dirlic, Zonta, Colombo (L2) ne, Innocenzi ne. All. Roberto Piazza. 2° All. Nicola Daldello.