Superlega, Milano in casa si prende tre punti importanti contro Piacenza

Squadra in casa Powervolley Milano

Dopo il tie break con Taranto una vittoria netta fra le mura di casa che fa bene alla classifica e al gruppo. La Powervolley Milano nel turno infrasettimanale dell'Epifania batte Piacenza per 3-1.

Battaglia nel primo set, con le due squadra non metter mai la freccia in modo netto anzi, dopo il 3-4 il tabellone indica 9-8, poi 1-11. Piacenza è la prima a costruire un piccolo allungo (14-17), che però dura poco: Milano accorcia 18-19, poi è parità 22-22. Sul 23-23 la squadra di Piazza cera la prima palla set, annullata da Piacenza che conquista una ma a sua volta annullata (26-26) ed è battaglia fino al 29-29, poi Milano sigla il primo piccolo trionfo (31-29).

Il sottofondo del secondo set è la stessa musica: Piacenza va per il 4-6, Milano pareggia 7-7; Piacenza ancora va per il 10-12 e Milano pareggia prima 12-12 e poi 16-16. Piacenza dal canto suo è brava a non concedere mai il comando e pur avanti di una o due lunghezze appena vince 23-25.

Parità fino all’11-11, Milano si porta sul 18-14, massimo vantaggio finora registrato, ma Piacenza accorcia 21-20. Milano ha però l’inerzia del match e vince 25-22. Cambia un po’ il tono del quarto set con Milano accanto a Piacenza fino al 6-6, poi mette la freccia per il 14-9 e Piacenza non accorcia più (20-15). Il finale dice 25-18.