Superlega, Milano cede al primo set poi fa tre punti contro Ravenna

Tre punti per rimanere ben salda al quinto posto della Superlega. Nel posticipo della nona giornata di campionato la Powervolley Milano vince 3-1 contro Ravenna, cedendo però nel primo set.

“Benissimo i tre punti portati a casa nella giornata come quella di oggi, - dice coach Piazza - non era facile affrontare una partita contro Ravenna per le energie nervose spese giovedì contro Modena. È evidente che noi dobbiamo mantenere l’attenzione su noi stessi perché questi cali di tensione possono giocare dei bruttissimi scherzi da qua alla fine del campionato”.

Prima della Coppa Italia c’è ancora il campionato: “Prima c’è la partita di Padova domenica prossima e sarà delicatissima, poi ci sarà la trasferta di Civitanova e solo dopo la Final Four quindi un passo alla volta. Benissimo, ripeto, i tre punti, ma un po’ più di attenzione su di noi non guasterebbe”.

Milano parte 5-1, Ravenna però impatta 10-10 e rimane l’equilibrio fino al 19 pari, quando è proprio Ravenna, sfruttando anche l’imprecisione di Milano, a chiudere 22-25.

Milano parte ancora forte 7-2 e stavolta anche se Ravenna si fa sotto di nuovo, la padrona di casa riesce a gestire (12-9). Il finale dice 25-18. Nel terzo set Piano e compagni controllano la gara dall’inizio alla fine, con Ravenna che fatica e non poco: l’8-3 diventa 16-13 e poi 25-19. Nella quarta frazione, rispetto a quanto successo in precedenza, i padroni di casa faticano maggiormente a scappar via, come racconta il punteggio di 12-11 a metà percorso. Lo strappo decisivo arriva nel finale: sul 18-13 per Milano, Zanini prova a giocarsi un’ultima carta col time out, ma è tutto inutile. Chiude un ace di Patry, 25-19.

Powervolley Milano: Chinenyeze 10, Staforini (L), Daldello, Romanò 3, Patry 19, Piano 10, Mosca, Ishikawa 4, Djokic 2, Porro 1, Jaeschke 18, Pesaresi (L). Non entrati: Maiocchi. Allenatore Piazza.

Consar Ravenna: Vukasinovic 9, Biernat 2, Queiroz Franca, Ulrich, Goi (L), Dimitrov 1, Klapwijk 19, Ljaftov 4, Comparoni 5, Orioli 7, Candeli 3, Bovolenta 2. Non entrati: Pirazzoli(L). Allenatore Zanini.