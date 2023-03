Superlega, Milano già sicura dei playoff batte Taranto

L’Allianz Powervolley onora l’ultima partita della regular season di Superlega superando Taranto per 3-0. La partita è un bello spettacolo e anche una festa per i playoff conquistati già ieri, 11 mrazo, con il risultato di Verona a Cisterna. Un successo, comunque, non scontato visto che i pugliesi avevano raggiunto il capoluogo lombardo assetati di punti in ottica salvezza. I parziali dicono 25-22, 26-24, 25-18 con gli uomini di Piazza che surclassano gli ospiti su tutti i fondamentali, in particolare a muro (11 contro i 5 di Taranto) e in attacco (60% contro il 48%). Decisivo l’apporto del centrale argentino Agustin Loser, premiato meritatamente MVP del match, con i suoi 5 blocks e l’89% in attacco, coadiuvato dal capitano Matteo Piano (che a muro segna 3 punti) e dalle ottime performance dei terminali offensivi Ishikawa (14 punti) e Mergarejo (16). Si gode così la vittoria coach Piazza che tornerà in palestra martedì per preparare l’importante quarto di PlayOff che avrà come avversario la capolista Perugia. Taranto, seppur sconfitta, ha dimostrato sul campo il proprio valore (soprattutto nelle prime due frazioni) festeggiando la salvezza dopo l’acuto di Monza su Siena.

Yuki Ishikawa "L’infortunio? Sto molto bene, abbiamo vinto contro Taranto e ho giocato abbastanza bene, quindi sono contento. La scorsa settimana la squadra non era al completo, oggi invece abbiamo giocato tutti e abbiamo dimostrato che stiamo bene e abbiamo vinto. Abbiamo preso un buon ritmo per i Play Off che giocheremo contro Perugia. la prossima sarà una partita molto difficile, però abbiamo anche noi la possibilità di vincere, dobbiamo lavorare bene questa settimana".

Milano – Taranto: 3-0 (25-21, 26-24, 25-18)

Allianz Powervolley Milano: Mergarejo 16, Vitelli, Loser 13, Patry 5, Ishikawa 14, Porro 1, Pesaresi (L), Ebadipour 2. N.e. Lawrence, Fusaro, Bonacchi, Colombo (L). All. Piazza.

Gioiella Prisma Taranto: Antonov 13, Gargiulo 2, Alletti 3, Falaschi 1, Rizzo (L), Ekstrand 1, Larizza 3, Lawani 16, Andreopoulos 8, Cottarelli. N.e.: Stefani, Loeppky, Pierri (L). All. Di Pinto.