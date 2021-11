Powervolley Milano, contro Vibo la prima vittoria netta e un Patry da 20 punti

Prima vittoria netta. E’ una bella quarta giornata di campionato di Superlega per il Powervolley Milano. Osservato il turno di riposo subito, poi due tie break e stasera, 3 novembre, a casa di Vibo Valentia un convincente (20-25, 29-31, 23-25) con un Jean Patry autore di 20 punti, di cui 13 soltanto muri.

“È stata una partita sicuramente intensa, secondo me Vibo ha giocato bene, ma noi abbiamo fatto il nostro e abbiamo portato a casa tre punti importanti in un campo difficile, altre squadre sono andate in difficoltà. E poi è il primo 3-0 della stagione: abbiamo giocato contro Monza e Piacenza, squadre che possono lottare con le top four, e abbiamo fatto bene secondo me, con Piacenza abbiamo sprecato qualche occasione, ma oggi era importante vincere qua e l’abbiamo fatto. L’intesa con i compagni cresce e siamo felici”.

Parte bene Milano (2-6), Vibo non lascia però troppo margine per scappare e il set dice 11-12. Milano scappa ancora e Patry fissa il 16-20, mantenuto fino alla fine 20-25. Vibo parte diversamente, mette la freccia su Milano che rimane però alle spalle; è una dura battaglia che si chiude con la vittoria ancora dei milanesi 29-31. Equilibrio sovrano anche nel terzo set, si procede punto a punto continuo e il finale dice 23-25.