Superlega playoff quinto posto, Milano parte alla grande con Monza poi si schianta

Domina nel primo set lasciando l'avversario a solo 13 punti, ma in tutti gli altri non riesce a prevalere in modo definitivo. La Powervolley Milano si arrende in casa 1-3 contro Monza e rimane a bocca asciutta nella prima giornata playoff quinto posto.

"Monza ha giocato meglio di noi, - ha commentato capitan Matteo Piano - anche se potevamo vincere sia secondo che terzo set, perché quando perdi due set 23-25 è questione di due palloni. L’ultimo set ognuno ha giocato come se potesse da solo risolvere la partita, ma il punto poi andava a favore degli avversari. Le partite del girone dei Play Off 5° posto sono strane, può succedere di tutto. Bisogna essere bravi a non abbassare mai il livello di gioco, bisogna mantenerlo tale, perché appena cali un attimo l’avversario ne approfitta. Ora abbiamo un giorno di pausa e poi già da lunedì torneremo in palestra a lavorare per la prossima gara”.

Allianz Milano – Vero Volley Monza 1-3 (25-13, 23-25, 23-25, 18-25)

Milano: Porro 2, Ishikawa 12, Chinenyeze 4, Patry 10, Jaeschke 20, Piano 9, Staforini (L), Pesaresi (L), Daldello 0, Romanò 2, Maiocchi 1, Mosca 6. N.E. Djokic. All. Piazza.

Monza: Orduna 1, Davyskiba 14, Beretta 7, Grozer 19, Dzavoronok 14, Galassi 5, Gaggini (L), Federici (L), Karyagin 0, Calligaro 0, Galliani 0, Grozdanov 0. N.E. Katic. All. Eccheli.