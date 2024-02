Champions, l'Allianz Vero Volley Milano vuole la semifinale

Quando la storia bussa alle porte non ci si può non far trovar pronti. Si gioca domani alle ore 20 il match di ritorno dei quarti di finale tra l'Allianz Vero Volley Milano e l'ŁKS Commercecon Łódź, che vale un posto tra le magnifiche quattro della Champions League, traguardo mai raggiunto fino ad ora.

Le rosa partono da una solida base, ovvero il 3-1 a proprio favore ottenuto in Polonia. Il che significa che per passare il turno sarà sufficiente aggidicarsi due set o vincere con qualunque risultato. Una sconfitta in tre o quattro set sposterebbe il verdetto qualificazione al golden set.

Il vantaggio, anche in virtù dei valori visti in campo una settimana fa, appare rassicurante, ma sarà vietato distrarsi. Indispensabile non abbassare il livello di gioco continuando a esprimere la sua pallavolo migliore, spingendo forte al servizio e con una correlazione muro-difesa solida, utile ad agevolare la fase break.

Chi tra italiane e polacche la spunterà affronta la vincente di Stoccarda vs Fenerbahce, con le tedesche che hanno avuto la meglio delle favorite turche per 3-2 nella gara d'andata.

ROSTER COMPLETO – ALLIANZ VERO VOLLEY MILANO

Palleggiatrici ORRO, PRANDI

Centrali RETTKE, HEYRMAN, FOLIE, CANDI

Schiacciatrici EGONU, SYLLA, MALUAL, CAZAUTE, BAJEMA, DAALDEROP

Liberi PUSIC, CASTILLO

Allenatore GASPARI

ROSTER COMPLETO – ŁKS COMMERCECON ŁÓDŹ

Palleggiatrici: RATZKE, ZABOROWSKA

Centrali: GRYKA, WITKOWSKA, ALAGIERSKA, STEFANIK

Schiacciatrici: DUDEK, DIOUF, GORECKA, DRÓŻDŻ, HRYSHCHUK, FRANCISCO, PIASECKA

Liberi: MAJ-ERWARDT, KRAWCZYK

Allenatore: CHIAPPETTI

PRECEDENTI

Gara d'andata Quarti di Finale, ŁKS Commercecon Łódź - Allianz Vero Volley Milano 1-3 (18-25; 25-14; 18-25; 14-25)

La vigilia del coach

Compito di presentare la sfida spetta a Marco Gaspari: "Una partita in cui dovremo mettere grande attenzione e lucidità dall'inizio alla fine. E' vero che abbiamo conquistato un risultato molto positivo all'andata, ma domani dobbiamo comunque pensare a vincere la gara e non fermarci a pensare che bastino solamente due set. In Polonia abbiamo dimostrato che quando siamo state concentrate, attente e disciplinate abbiamo subito indirizzato l'andamento del match sui binari giusti. Non dobbiamo subire la loro aggressività in battuta; ci sono tutti gli elementi per fare bene, ma dobbiamo tenere alta la concentrazione. Raggiungere la semifinale di Champions sarebbe una prima volta per noi e ci teniamo molto",

