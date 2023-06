Superlega, Zonta è il secondo palleggiatore di Milano

Allianz Milano ha scelto il suo secondo regista, il vice di Paolo Porro sarà Nicola Zonta, friulano, classe 2000, 186 centimetri di altezza, reduce da una stagione esaltante in maglia Vigilar Fano.

Il giovane di Tolmezzo vanta già una tripla esperienza in serie cadetta (Club Italia, Bergamo e Castellana Grotte) e un importante curriculum nel giovanile: nel 2017-18 è stato campione d’Italia under 19 con Segrate, miglior palleggiatore alle finali under 18 sempre con Segrate e nel 2019 ha conquistato un argento con la nazionale al mondiale del Barhein.

"Approdare nel campionato di Superlega è per me un sogno, è uno dei migliori campionati al mondo dove giocano tantissimi campioni, non vedo l’ora di iniziare" ha dichiarato.