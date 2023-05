Nausica Acciarri saluta il Club Italia e torna alla base: giocherà in A1 col Bisonte Firenze

Il Bisonte Firenze comunica il rientro alla base della centrale classe 2004 Nausica Acciarri: dopo due anni a farsi le ossa in A2 nel Club Italia, in cui si è presa pian piano sempre più spazio fino a totalizzare ben 282 punti nell’ultima stagione (settima fra le centrali), la diciottenne marchigiana è pronta ad esplodere definitivamente anche in A1, con la squadra che l’ha fatta debuttare nella massima categoria a soli sedici anni e mezzo, nel match contro Brescia del 7 marzo 2021 in cui mise subito a segno ben 7 punti. Da lì è stato un continuo crescendo per Nausica, sia con il Club Italia che con le nazionali giovanili, con cui ha vinto un argento ai mondiali Under 18 e un oro agli Europei Under 19: da settembre, dopo un’altra estate con le giovanili azzurre, si metterà a disposizione di coach Parisi, aggiungendosi a Emma Graziani e Alessia Mazzaro nel reparto delle centrali e vestendo la maglia numero 1.

Nausica Acciarri nasce a San Benedetto del Tronto (AP) il 25 settembre 2004, e cresce pallavolisticamente nel club del suo paese, il Riviera Samb Volley, ma già nel 2018 viene notata dagli scout de Il Bisonte che la portano a Firenze per inserirla nel proprio settore giovanile, il Volley Art Toscana: nel 2019, a 15 anni, entra a far parte della Rinascita, la seconda squadra de Il Bisonte in serie B2, e a fine stagione si guadagna le prime convocazioni nella nazionale Under 17 e la possibilità di aggregarsi alla prima squadra per il 2020/21. Proprio nel marzo del 2021 debutta in A1, poi a settembre vince la medaglia d’argento ai mondiali Under 18 in Messico, e Il Bisonte decide di mandarla in prestito al Club Italia, in A2: in due stagioni Nausica diventa un punto fermo della franchigia federale, e nel 2022 vince anche l’oro agli europei Under 19 in Macedonia del Nord, venendo premiata come miglior centrale del torneo. Adesso il ritorno a Il Bisonte.

“Sono molto felice di rientrare a Firenze dopo due anni e di tornare a far parte della grande famiglia de Il Bisonte. Il Club Italia è stato un percorso veramente importante e formativo per me, sia dal punto di vista tecnico che di squadra e individuale: giocare per Il Club Italia è un’esperienza unica e sono grata di averne fatto parte. Ho delle buone sensazioni per la stagione che verrà: spero che sarà un’annata piena di soddisfazioni e che possiamo raggiungere buoni risultati in campionato. A livello individuale invece spero di crescere ancora di più tecnicamente, e di riuscire a dare il giusto apporto alla squadra: sono molto fiduciosa e non vedo l’ora di conoscere le mie nuove compagne e tutto lo staff”.