La Nazionale Femminile Under 18 si raduna a Milano: obiettivo gli Europei di categoria

La Nazionale Under 18 femminile, guidata in panchina da Michele Fanni, è al lavoro presso il Centro Federale Pavesi di Milano per un collegiale di preparazione in vista del 2nd Round di qualificazione ai Campionati Europei di categoria in programma dall'11 al 14 aprile presso il Palazzetto dello Sport Arpad Weisz di Cavalese (TN). Le azzurrine giocheranno il torneo contro la Slovacchia, Ungheria e Kosovo.

Queste le atlete convocate dal tecnico federale Michele Fanni che stanno lavorando al Centro Pavesi: Rebecca Aimaretti, Arianna Bovolenta, Stella Caruso, Giovanna Fratangelo, Caterina Peroni, Giorgia Sari, Ludovica Tosini (Club Italia), Carola Bonafede, Vanessa Hernandez Suarez (Volleyrò Casal de Pazzi), Stella Cornelli, Beatrice Spada, Asia Spaziano (Sc. Pall. Anderlini), Sofia Moroni, Gaia Novello (Imoco Volley), Veronica Quero (Team Conegliano Volley). Successivamente le atlete selezionate per il torneo raggiungeranno Cavalese domenica 7 aprile.