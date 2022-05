Volley Nazionale, Romanò e Mosca fra i convocati di De Giorgi

Ci sono anche Yuri Romanò e Leandro Mosca fra i convocati da Ferdinando De Giorgi per la nazionale maschile. La squadra, che si sta allenando a Cavalese, in provincia di Trento, dal 17 maggio, avrà il primo impegno amichevole, anzi i primi due, contro la Bulgaria, il 25 e 26 maggio alle 18. Le due gare amichevoli, come di consueto, si disputeranno al palazzetto dello Sport “Árpád Weisz” c/o Istituto d'Istruzione “La Rosa Bianca”, Cavalese. Il ritiro terminerà il 27 maggio.

Il primo impegno ufficiale è invece la Volleyball Nations League in programma dall’8 giugno al 10 luglio a Ottawa (Canada, 8-12 giugno), Quezon City (Filippine, 22-26 giugno) e Danzica (Polonia, 5-10 luglio). Le Finals sono in programma Casalecchio di Reno, in provincia di Bologna, dal 20 al 24 luglio. I

I convocati

Questi gli atleti scelti da De Giorgi: Marco Falaschi, Gabriele Di Martino, Fabrizio Gironi (Prisma Gioiella Taranto); Yuri Romanò, Leandro Mosca (Allianz Milano); Alessandro Piccinelli, Simone Giannelli - dal 23 maggio (Sir Safety Conad Perugia); Mattia Bottolo, Marco Vitelli (Kioene Padova); Lorenzo Cortesia (Verona Volley); Gianluca Galassi (Vero Volley Monza); Francesco Recine, Leonardo Scanferla (Gas Sales Bluenergy Piacenza); Matteo Lusetti (Synergy Mondovì); Giacomo Raffaelli (Top Volley Cisterna).