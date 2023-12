La Nazionale Under 18 al lavoro al Centro Pavesi in vista del Torneo Wevza

Si è concluso nei giorni scorsi a Milano il penultimo ritiro della nazionale Under 18 femminile in vista del Torneo Wevza, evento in programma dal 3 al 7 gennaio a Herentals (Belgio) che varrà la qualificazione alla prossima edizione dei Campionati Europei di categoria di inizio luglio in Grecia (ancora non è ufficiale il secondo paese organizzatore). Da oggi, martedì 26 dicembre, fino al 30 dicembre il gruppo azzurro si ritroverà nuovamente al Centro Pavesi di Milano per ultimare la preparazione in vista della manifestazione; lunedì 1° gennaio atlete selezionate e staff partiranno per il Belgio.

Questa la lista delle atlete convocate: Asia Spaziano, Stella Cornelli, Beatrice Spada, (Sc.Pall. Anderlini); Vanessa Hernandez Suarez, Carola Bonafede (Volleyrò CDP Roma); Caterina Peroni, Ludovica Tosini, Stella Caruso, Rebecca Aimaretti, Giulia Colleoni, Perla Massaglia, Arianna Bovolenta, Giorgia Sari (Club Italia); Gaia Novello, Sofia Moroni (Imoco Volley); Veronica Quero (Team Conegliano Volley); Caterina Schillkowski (Volley Academy Piacenza). Lo staff sarà composto da: Michele Fanni, Giovanni Galesso, Lorenzo Abbiati (Allenatori); Lorenzo Maggioni (Medico); Virginia Braghieri, Simone Mencaccini (Preparatore Atletico); Tania Zambon (Scoutman); Andrea Croce (Team Manager).