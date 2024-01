A Novate Milanese il diavolo veste rosa: le pallavoliste della B2 possono regalare un sogno

Otto lunghi giorni: manca ancora più di una settimana al ritorno in campo delle Diavolesse della CoopNovate, formazione capolista del girone B della Serie B2 di volley femminile, un autentico orgoglio per la città di Novate Milanese che sta sognando a occhi aperti grazie alle imprese di queste ragazze. Il 2023 è finito come meglio non ci si sarebbe aspettati e ora bisogna far proseguire questo percorso trionfale anche nel nuovo anno. La squadra lombarda guida la classifica con 30 punti conquistati sui 33 disponibili, un ruolino di marcia impressionante (10 vittorie e un solo ko) che ancora non è bastato per creare un gap rassicurante.

La Diavoli Rosa ha infatti tre lunghezze di vantaggio sulle due inseguitrici Pizza Club Novara e Bellusco: proprio quest’ultima sarà l’avversaria della prima gara del 2024, un big match da affrontare tra le mura amiche e che potrebbe segnare una svolta nel campionato. Le ragazze guidate da coach Cannone hanno comunque già messo in mostra una pallavolo frizzante e spesso implacabile, come ben testimoniato dai soli 7 set ceduti finora.

La stagione è cominciata subito con quattro vittorie pesanti, per la precisione contro Novara, Cinisello, Pro Patria e Gagliero. Lo scorso 4 novembre è maturata invece l’unica sconfitta, in trasferta sul campo del New Volley Adda, uno 0-3 piuttosto pesante ma che fortunatamente è stato archiviato in fretta. Dopo quella batosta, infatti, le Diavolesse hanno inanellato sei successi consecutivi, superando nell’ordine Gorgonzola, Milano Team, Cossato, Busnago, Monza e Agrate. Chiudere il girone d’andata non sarà un compito semplice per questo club. Oltre alla sfida col Bellusco, sette giorni dopo sarà la volta del match esterno con il Lazzate che è quarto in classifica e ha appena cinque punti in meno rispetto alla CoopNovate.

Sono comunque gli impegni giusti per mantenere immediatamente alta la concentrazione e non cedere alla tentazione di un inizio d’anno soft. D’altronde questa squadra è composta da diverse giocatrici d’esperienza che sanno come affrontare i vari momenti della stagione. Ad esempio, Gloria Trabucchi e Ylenia Migliorin hanno frequentato i taraflex della Serie A, ma anche gran parte del resto del roster conosce a menadito la B1, la categoria che i tifosi di Novate Milanese vogliono raggiungere a tutti i costi.