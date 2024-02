Nuova “casa” per la Polisportiva Novate Volley che si trasferisce a Brugherio

Non è cominciato nel migliore dei modi il girone di ritorno della Polisportiva Novate Volley in Serie B2. Le Diavolesse non sono riuscite nell’impresa di espugnare il campo di Novara e staccare quindi le piemontesi in classifica. Le ragazze di coach Cannone hanno rimediato un netto 0-3, a far pendere l’ago della bilancia sono stati più che altro gli errori di Novate, troppi contro un avversario di questo calibro che ha interpretato meglio la gara forzando fin da subito al servizio e da lì costruendo una prestazione in crescendo.

Novara ha sorpassato quindi Novate in classifica e le due squadre sono ora prime a pari punti anche se la differenza è di soli 2 set in favore delle piemontesi. Intanto c’è una novità logistica di un certo interesse che riguarda il club milanese. Sabato 20 febbraio 2024 alle ore 21:00 ci sarà la prossima gara di campionato, per la precisione presso il Palazzetto dello Sport Kennedy, in via Kennedy a Brugherio. L’impianto appena menzionato sarà la nuova “casa” di Novate per le partite casalinghe del girone di ritorno nella speranza che possa diventare un fortino come la palestra comunale di Novate Milanese.

In questa struttura, infatti, si sono giocati gli incontri interni del girone d’andata con un bilancio di tutto rispetto: 6 vittorie in altrettante gare e due soli set ceduti. Il palazzetto di Brugherio debutterà in occasione del match contro l’OMG-3 Cinisello Balsamo, al momento decima in classifica. Novate dovrà reagire al ko di pochi giorni fa e rimettere in campo il proprio gioco con cui ha dimostrato di meritare ampiamente la leadership del girone.