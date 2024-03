Nuove soddisfazioni per la Pro Patria Milano: tre giovani talenti convocati per la Selezione Regionale

Secondo un vecchio proverbio, troppe soddisfazioni tolgono ogni voglia. C’è da scommettere che la Pro Patria Volley Milano non sia d’accordo con questa massima, anzi le soddisfazioni sono il pane quotidiano del club lombardo. Un “pane” che lievita però soltanto grazie al lavoro capillare e alla pazienza, cioè quella di formare e attendere la crescita delle atlete più promettenti del volley femminile. Proprio in queste ultime ore è arrivata una di queste soddisfazioni.

In vista della formazione della Selezione Regionale Femminile che rappresenterà la Lombardia al Trofeo delle Regioni 2024 si è tenuto un allenamento presso il Palasport Ciserano di Bergamo. Tre atlete della Pro Patria sono state convocate, l’ennesima testimonianza che si sta andando nella giusta direzione. Si tratta di Emma Arosio, Marta Definis e Lucrezia Fortunato. Emma Arosio è tra le giocatrici più promettenti, visto che quest’anno milita in Serie B2, dunque in prima squadra. Opposto, classe 2009, con i suoi 15 anni può ancora crescere ma sta già dimostrando tutto il proprio valore.

Marta Definis, anche lei classe 2009, fa parte della Serie D, di cui è uno dei punti fermi. È una giovane palleggiatrice originaria di Sanremo, fin da piccola appassionata di pallavolo al punto da prendere parte a qualsiasi categoria, dal Volley S3 fino alle giovanili. C’è poi Lucrezia Fortunato, la più giovane del terzetto che ha inorgoglito la Pro Patria (è una classe 2010). Considerata una giovane promessa della località da cui proviene, Vailate, ha fatto incetta di titoli al recente camp di Bellaria Igea Marina ricevendo i premi niente meno che da Paola Egonu. In poche parole, se son rose fioriranno.