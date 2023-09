Volley A1 femminile, Alessia Orro salterà il preolimpico

Terminato un europeo deludente la nazionale italiana femminile sta lavorando da alcuni giorni per farsi trovare pronta al preolimpico di Lodz, che come è noto assegnerà due posti per i Giochi di Parigi 2024.

Per Davide Mazzanti si aggiunge un'altra tegola: dopo Paola Egonu il commissario tecnico dovrà rinunciare anche al contributo di un'altra giocatrice della Vero Volley Milano, vale a dire Alessia Orro. La palleggiatrice, malgrado gli esami sostenuti abbiano dato esito negativo, non ha recuperato appieno dall'infortunio rimediato nel corso della competizione continentale e pertanto si è scelto, a scopo precauzionale, di non farla partire con la squadra.

La nota ufficiale della Federvolley

"L'atleta Alessia Orro lascerà domani il ritiro della nazionale femminile e non prenderà parte al torneo di Qualificazione Olimpica di Lodz, nonostante gli accertamenti neurologici clinici e strumentali siano risultati negativi.

L'alzatrice azzurra, infatti, non è in grado di proseguire il collegiale a causa dei postumi di un trauma cranico subito durante la finale 3°-4° posto dell'ultimo Europeo femminile".