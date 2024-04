Il grande volley al Belvedere di Palazzo Lombardia: appuntamento al 2 maggio

Giovedì 2 maggio, alle ore 11, presso il Belvedere di Palazzo Lombardia a Milano, si terrà la presentazione della stagione 2024 delle Nazionali Azzurre. Relatori di giornata saranno il presidente federale Giuseppe Manfredi, i Commissari Tecnici della Nazionali seniores Julio Velasco e Ferdinando De Giorgi. Con loro il Direttore Tecnico del settore giovanile femminile Marco Mencarelli e il Coordinatore Tecnico del settore giovanile maschile Vincenzo Fanizza.

In questa occasione verranno illustrati i programmi di lavoro di tutte le Nazionali di pallavolo e la nuova maglia per la stagione 2024. Inevitabile sarà il focus sul grande evento estivo che potrebbe vedere protagonista la nostra pallavolo. Si sta parlando delle Olimpiadi di Parigi, per la precisione dal 27 luglio all’11 agosto, presso il Paris Expo Porte de Versailles. Sia la Nazionale maschile che quella femminile non sono ancora qualificati, in questo caso sarà determinante la disputa della Nations League.

La formazione femminile allenata da Velasco sarà di scena dal 14 al 19 maggio, col primo girone da disputare in Turchia, prima di passare alla fase dal 28 maggio al 2 giugno a Macao. La fase a gironi si chiuderà dall’11 al 16 giugno in una città da definire, con le partite decisive in programma dal 20 al 23 giugno. Per quel che riguarda i ragazzi guidati da De Giorgi, invece, si partirà dal 21 al 26 maggio a Rio de Janeiro, per poi passare a Ottawa dal 4 al 9 giugno, e a Lubiana dal 18 al 23 giugno. La fase finale, in una sede ancora da definire, avrà invece luogo dal 27 al 30 giugno.