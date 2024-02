Pallavolo femminile, scatta la missione Coppa Italia per l'Allianz Vero Volley Milano

In qualsiasi sport di squadra che si rispetti si sente spesso il detto "ora si vede di che pasta siamo fatti". Che si addice perfettamente all'Allianz Vero Volley Milano, che dopo aver inanellato una lunghissima ed incredibile serie positiva sembra essere tornata la squadra piena di difetti di inizio stagione.

L'occasione di smentire tutto questo è la Final Four di Coppa Italia, che si terrà domani e domenica prossima a Trieste. Alle rosa toccherà in semifinale la Savino Del Bene Scandicci, che anch'essa non scoppia certo di salute. Si gioca alle ore 18 e questo match una volta di più sfugge a qualsiasi pronostico. A differenza del primo match, che mette di fronte Conegliano e la sorpresa Chieri, che vede le campionesse uscenti favorire d'obbligo, tra lombarde e toscane si prevede un maggiore equlibrio e naturalmente la spunterà chi mostrerà più decisione e più spirito di squadra.

Nell'ambiente c'è consapevolezza che per arrivare fino in fondo servirà un'impresa e anche giocare ai massimi livelli potrebbe non bastare, ma non manca la speranza di poter tornare a sollevare un trofeo che manca dalla bacheca della società del Consorzio da tre anni (quella volta a finirci fu la Coppa Cev 2020/21).

La storia vede la squadra milanese partecipare all'atto conclusivo della manifestazione che assegna la coccarda tricolore per la settima occasione. In una ha raggiunto la Finale (Bologna 2023) e in tre la Semifinale 2017-18 (eliminata da Novara 3-2), 2019-20 (eliminata da Busto Arsizio 3-0) e 2020-21 (eliminata da Conegliano 3-1).

Curiosità

ROSTER COMPLETO – ALLIANZ VERO VOLLEY MILANO

Palleggiatrici ORRO, PRANDI

Centrali RETTKE, HEYRMAN, FOLIE, CANDI

Schiacciatrici EGONU, SYLLA, MALUAL, CAZAUTE, BAJEMA, DAALDEROP

Liberi PUSIC, CASTILLO

Allenatore GASPARI

ROSTER COMPLETO – SAVINO DEL BENE SCANDICCI

Palleggiatrici DI IULIO, OGNJENOVIC

Centrali ALBERTI, NWAKALOR, WASHINGTON, DA SILVA

Schiacciatrici HERBOTS, ZHU, RUDDINS, VILLANI

Liberi MERLO, ARMINI, PARROCCHIALE

Allenatore BARBOLINI

PRECEDENTI: 25 (12 successi Savino Del Bene Scandicci, 13 successi Allianz Vero Volley Milano)

EX: Brenda Castillo a Savino Del Bene Scandicci nel 2021/2022, 2022/2023; Isabella Di Iulio a Vero Volley nel 2019/2020; Beatrice Parrocchiale a Vero Volley nel 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 - Allenatori: Simone Bendandi a Savino Del Bene Scandicci nel 2017/2018, 2018/2019

La vigilia del coach

Così Marco Gaspari a ventiquattr'ore circa dalla semifinale: "Sicuramente non siamo nel nostro momento migliore della stagione e proprio per questo motivo c’è bisogno da parte di tutti di tirar fuori qualcosa in più. Ci prepariamo ad affrontare una Final Four dove partiamo tutti da zero a zero. Sappiamo che dall’altra parte della rete troveremo un avversario molto forte, strutturato come noi e che sicuramente ha voglia di rivalsa dopo la partita di campionato. Ci aspetta quindi un match dove la lucidità, soprattutto nei momenti chiave, sarà fondamentale. Da parte nostra sappiamo che non possiamo e non potremo mai permetterci, a maggior ragione contro una formazione forte come Scandicci, di approcciare ogni set in maniera diversa. Dobbiamo entrare in campo facendo tesoro di quanto successo nelle scorse settimane, trasformare il possibile nervosismo in aggressività, mantenere la lucidità e non trascinarci dietro i pensieri negativi delle due sconfitte".

Il calendario della final four della competizione

Sabato 17 febbraio 2024, ore 15.00

Prosecco Doc Imoco Conegliano - Reale Mutua Fenera Chieri

Sabato 17 febbraio 2024, ore 18.00

Allianz Vero Volley Milano - Savino Del Bene Scandicci

Finale Coppa Italia A1 Frecciarossa

Domenica 18 febbraio 2024, ore 14.15