Volley femminile, è ufficiale: Paola Egonu salta le qualificazioni olimpiche

Le indiscrezioni circolate nel corso della mattinata hanno trovato conferma. Paola Egonu non farà parte della spedizione azzurra a Lodz (Polonia) dove saranno in palio due posto per la qualificazione ai giochi olimpici in programma il prossimo anno a Parigi.

La motivazione ufficiale è espressa nell'estratto del comunicato tratto dal sito della Federvolley che riportiamo di seguito:

"Tra le convocate non c'è Paola Egonu, l'atleta azzurra, pur ribandendo il proprio attaccamento alla maglia dell'Italia, ha concordato con il commissario tecnico e il presidente federale Manfredi di non partecipare al torneo in Polonia per prendersi un periodo di riposo".

Ricco il contingente rosa

Mazzanti, per centrare una qualificazione tutt'altro che agevole, si affiderà a tre giocatrici della Vero Volley Milano: si tratta della palleggiatrice Alessia Orro, del libero Beatrice Parrocchiale e della schiacciatrice Myriam Sylla, capitano della squadra azzurra. Non ci sono dunque novità rispetto all'europeo conclusosi proprio ieri. Va ricordato che la lista è composta da 15 persone, che si raduneranno a Cavalese il prossimo 9 settembre, da cui salteranno fuori le 14 che andranno a Lodz.

La lista completa delle preconvocate

Palleggiatrici: Alessia Orro, Francesca Bosio.

Schiacciatrici: Myriam Sylla (C), Elena Pietrini, Loveth Omoruyi, Alice Degradi, Francesca Villani.

Opposti: Sylvia Nwakalor, Ekaterina Antropova.

Centrali: Marina Lubian, Anna Danesi, Federica Squarcini, Linda Nwakalor.

Liberi: Eleonora Fersino, Beatrice Parrocchiale.