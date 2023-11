Serie A1 femminile, Beatrice Parrocchiale non è più il libero dell'Allianz Vero Volley Milano

La notizia era nell'aria da diversi giorni e nel pomeriggio odierno ha assunto i crismi dell'ufficialità. Beatrice Parrocchiale, che in estate aveva incassato la conferma, non sarà più il libero dell'Allianz Vero Volley Milano. La quasi ventottenne ha rescisso il contratto con la società del presidente Marzari e ha accettato la corte della Savino Del Bene Scandicci, costretta a tornare sul mercato per sopperire alla prolungata assenza di Enrica Merlo, infortunatasi e operata al crociato anteriore.

Anche le rosa, che contano nel reparto la sola Castillo, saranno obbligate a reperire un sostituto valido e in tempi piuttosto brevi: il profilo più accreditato attualmente è quello di Teodora Pusic, classe 1993, libero della nazionale serba pluridecorata (nel suo palmares ci sono due europei e due mondiali). Si attendono notizie in merito.

La nota ufficiale

L'Allianz Vero Volley Milano comunica di aver risolto consensualmente il contratto con il libero italiano, Beatrice Parrocchiale.

ll club oltre a ringraziare l’atleta per l’impegno e la professionalità dimostrata in queste cinque stagioni in maglia Vero Volley, impreziosite dalla vittoria nella CEV Cup nella stagione 202/21, le augura le migliori soddisfazioni per il prosieguo della sua carriera.