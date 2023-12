Partita da incorniciare per Benedetta Sartori: la centrale legnanese MVP di Busto-Bergamo

Potente e pratico: la matematica descrive con questi due aggettivi il numero 16 e di potenza e praticità ne ha usate in abbondanza ieri sera Benedetta Sartori, autrice appunto di 16 prodezze nel match tra la sua UYBA Busto Arsizio e Bergamo. La prestazione della centrale legnanese le ha permesso di conquistare il titolo di MVP, un riconoscimento più che meritato dopo quello che si è visto in campo. La giocatrice classe 2001 è considerata da tempo un prospetto tra i più interessanti per quel che riguarda il volley italiano e potrebbe tornare utile in chiave Nazionale, visto che Julio Velasco ha avuto la possibilità di allenarla e visionarla di continuo fino a poche settimane fa.

La sua è una passione che nasce da lontano e che l’ha portata nel giro di pochi anni alla massima serie, prima con Casalmaggiore e ora appunto con Busto Arsizio. Proprio nella città varesina ha avuto l’opportunità di formarsi con tre fondamentali stagioni in A2, per la precisione con la maglia della Futura Giovani. Nelle nove gare disputate finora nel campionato 2023-2024, Sartori ha collezionato 85 punti, ma anche 6 ace e ben 21 muri. Proprio i monster block sono il suo marchio di fabbrica, tanto che è al 12° posto nella top-20 delle giocatrici di A1 che ne hanno realizzati di più. Nel corso della partita di ieri, la pallavolista legnanese ha messo subito in mostra il meglio del proprio repertorio fin dal primo set.

Determinante, poi, è stato il set ball annullato a Bergamo proprio grazie a un suo muro che ha consentito alle Farfalle di portarsi sul 24-24. Nel secondo parziale, la giocatrice 22enne è stata nuovamente sugli scudi e ha guidato la riscossa bustocca, al punto da risultare la top scorer della frazione di gioco con 6 punti complessivi. Nel quarto parziale è stato nuovamente un suo muro a guidare la rimonta con il punto del 23-23 che ha fatto da preludio al 26-24 successivo. Nell’ultimo set, infine, i suoi 4 punti (miglior prestazione di squadra) hanno garantito il definitivo 3-1 per Busto Arsizio.