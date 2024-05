Il passaggio di Gaia Moroni dalla Focol Legnano alla Picco Lecco diventa un caso

Una notizia di mercato che ha fatto rumore, forse anche troppo. Due giorni fa la Picco Lecco ha annunciato l’ennesimo ingaggio della propria campagna acquisti per la stagione 2024-2025 che la vedrà protagonista per il terzo anno di fila in Serie A2. Si tratta di Gaia Moroni, giocatrice 19enne originaria di Locate di Triulzi e punto di forza della Focol Legnano in B1. La novità ha destato grande attenzione, visto che si parla di questa pallavolista da tempo per le ottime prospettive future e per quella che sarà la sua prima volta in Serie A.

L’annuncio, corredato anche dalle dichiarazioni della stessa Gaia, ha però suscitato anche qualche perplessità. Non ci si riferisce alle doti tecniche delle opposto classe 2005 ma alla tempistica. Nell’ambiente della Focol Legnano la notizia sembra non essere stata accolta con grande entusiasmo e a ragione.

La formazione milanese è infatti ancora impegnata nel proprio campionato e soprattutto a breve prenderà parte ai play-off promozione che mettono in palio l’A2. Play-off a cui parteciperà Gaia Moroni, dunque si può immaginare come a Legnano si tema un calo di concentrazione dopo una stagione straordinaria e prolifica. A sottolineare il fatto che la giocatrice sia ancora in forza alla Focol è stato l’allenatore della squadra, Daniele Turino, intervenuto sui social a commento della notizia.

I media si sono comunque limitati a riportare il comunicato della Picco Lecco che però è improvvisamente e “magicamente” sparito, forse in attesa che Legnano termini la propria stagione. In poche parole, un piccolo “pasticcio”, anche se Gaia Moroni ha più volte dimostrato di essere molto più matura dei propri 19 anni e di saper rimanere sempre concentrata sui propri obiettivi.