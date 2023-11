Champions League, trasferta francese per l'Allianz Vero Volley Milano

Un esame di francese per capire se la retta via è stata intrapresa. Le tre sberle prese in casa da Conegliano davanti ai dodicimila del Forum di Assago e le successive critiche hanno fatto bene. Almeno per il momento. Prima l'esordio vincente in Champions, poi la vittoria di Novara, che ha tolto alla Igor l'imbattibilità in campionato.

Adesso per l'Allianz Vero Volley Milano, nel bel mezzo di una stagione ben lontana dal concedere pausa, è chiamata ad un nuovo impegnativo test: domani, a soli due giorni del blitz piemontese, le rosa saranno nuovamente in campo questa volta a Mulhouse, in Francia, inaugurando una serie di viaggi internazionali che si spera possa essere più lunga possibile. Avversaria l'Alsace, che punta a sbloccare la classifica dopo il ko all'esordio contro i detentori del VakifBank di Istanbul.

Molto difficile che possa essere schierata l'ultima arrivata, il libero Teodora Pusic, il cui trasferimento deve ancora essere perfezionato, ma motivazioni speciali ci saranno per Helena Cazaute, che ha vestito la maglia delle transalpine dal 2019 al 2021 vincendo uno scudetto e una Coppa di Francia, prima dello sbarco in Italia nelle fila della Reale Mutua Fenera Chieri.

Fischio di inizio alle ore 21: l'obbiettivo è cercare di insidiare la vetta, per la quale è favorita per forza di cose la squadra turca. Conquistare i tre punti è dunque imperativo pressochè irrinunciabile.

La vigilia del coach

Così Marco Gaspari a ventiquattro ore dal match: "Abbiamo un calendario tosto, con tre partite in sei giorni, ma non deve essere una scusa visto che abbiamo una squadra costruita per questo. Ovviamente, con due trasferte consecutive, non sarà la freschezza uno dei nostri punti di forza, ma fortunatamente ho la possibilità di gestire bene il roster. Mulhouse ha delle individualità importanti, come evidenziato nella partita con il VakifBank: dovremo fare bene come a Novara, con tanta lucidità a muro e solidità in battuta. Stiamo crescendo giorno dopo giorno, inserendo un tassello di più ad ogni match".

Le curiosità

ROSTER COMPLETO – ALLIANZ VERO VOLLEY MILANO

Palleggiatrici ORRO, PRANDI

Centrali RETTKE, HEYRMAN, FOLIE, CANDI

Schiacciatrici EGONU, SYLLA, MALUAL, CAZAUTE, BAJEMA, DAALDEROP

Liberi CASTILLO, PICIOCCHI

Allenatore GASPARI

ROSTER COMPLETO – VOLLEY ALSACE MULHOUSE

Palleggiatrici: DANARD-SELOSSE, MAYER, MEBAREK, KALT

Centrali: MONKAM TCHOKONTE, NWOKOYE, SAGER WEIDER, VAN AVERMAET, LEGROS

Schiacciatrici: TCHOUDJANG-NANA, BLAMDAI, SNYDER, WINTERS, SIFTAR, ZAKEL, VASI, MUSHKUDIANI, MOLEANA

Liberi: CASADEI, SOLDNER, LE GALLOUDEC

Allenatore: SALVAGNI

LE AVVERSARIE | VOLLEY MULHOUSE ALSACE

La formazione francese è alla dodicesima partecipazione assoluta in CEV Champions League. Nella storia della competizione, tra le squadre francesi, solo l'RC Cannes può vantare un numero maggiore di partecipazioni alla massima rassegna continentale per club (19). A discapito delle numerose partecipazioni, Mulhouse non è mai riuscita ad andare oltre la fase a gironi. Curiosità statistica: in nessuna delle ultime 18 partite disputate Mulhouse è arrivata al quinto set, dal 2-3 con la Budowlan Lodz, nel terzo turno della stagione 2018-2019.

ARBITRI

Koen Luts (Bel), Benedikt Geukes (Ger)

La classifica

Allianz Vero Volley Milano 3, VakifBank Istanbul 3, Jedinstvo Stara Pazova 0, Volley Mulhouse Alsace 0.